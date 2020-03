IKEA: a magyar boltok határozatlan időre bezárnak

Minden magyarországi IKEA áruházban felfüggesztjük az áruházi vásárlást 2020. március 21-től kezdődően további értesítésig - közölte honlapján a lakberendezési lánc. Mint írják, a helyi és a nemzeti hatóságok egyaránt keményen dolgoznak azon, hogy a COVID-19 koronavírus terjedését minimalizálják, a cég lépésével ezt a célt szeretné szolgálni.

Az IKEA azt hangsúlyozta, hogy számukra a vásárlók és a munkatársak egészsége, valamint biztonsága kiemelten fontos, és a koronavírus terjedése miatt az áruházak bezárását tartják ebben a helyzetben a legoptimálisabb döntésnek.

Az IKEA azt is jelezte, hogy az online rendelés továbbra is működik, de a megnövekedett érdeklődés miatt átmeneti szünetek előfordulnak. Azt is közölték, hogy a házhoz szállító munkatársaik az utolsó zárható ajtóig viszik a megrendelt termékeket - egyetlen kivételt az olyan nagy méretű megrendelések jelentik, mint a teljes konyha.

Az IKEA egyébként a napokban bejelentett boltzár miatt már korlátozott nyitvatartás mellett üzemelt, vagyis délután 3-kor be kellett zárni a helyi egységeket.