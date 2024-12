A KÉSZ bővíti a Ceva-Phylaxia oltóanyaggyárát Monoron

A projekt munkálatai november 14-én indultak a tervezői kick off meetinggel, és egy ünnepélyes alapkőletététellel. Az eseményen részt vett Jonathan Lacôte, Franciaország magyarországi kijelölt nagykövete, Dr. Illés Boglárka, külügyi államtitkár, Dr. Véronique Kodjo, a Ceva ügyvezető alelnöke, Dr. Szamkó Tamás, a Ceva magyarországi vezérigazgatója, Karbuczky Gergely, a HIPA operatív vezérigazgató-helyettese, Darázsi Kálmán Monor Város polgármestere és Pogácsás Tibor államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.

A projektben részt vevő szakemberek a hagyományos dokumentáció mellett már a BIM modellt vizsgálva állították össze mind a tervezési, mind a kivitelezési költségeket. A KÉSZ Építő Zrt. számára ez egy igazán testhezálló kihívás a projekt szerkezetét tekintve, ugyanis a cölöpözéstől kezdve, az előregyártott vasbeton szerkezeten át a héjalás, a szendvicspanel, az épülethez tartozó út és közmű kivitelezési feladataiban már nagy rutinnal rendelkezik. A kivitelezésben a cégcsoport több tagvállalat és stratégia partnere is részt fog venni, így többek között a tervezésben a bim.GROUP, kivitelezésben pedig a DVB és a KÉSZ Építő ipari padlós csapata.

„A KÉSZ Csoport számára kiemelten fontosak azok a beruházások, amelyek hazai jelentőségük mellett később a régiós és nemzetközi viszonylatban is erősítik az adott vállalat pozícióját. A Ceva-Phylaxia ügyfelünk az új gyártóüzemei segítségével tovább tudja növelni nemzetközi jelenlétét az állategészségügyi piacon, mindezt a magyar gyártóegységből szállítva a vakcinákat a világ minden pontjára. Szakmailag pedig a cégcsoportunk tapasztalatát erősíti egy újabb iparágban, amely számunkra mindig izgalmas kihívást jelent” – nyilatkozta Huszti László, a KÉSZ Építő Zrt. igazgatósági tagja.

A KÉSZ Csoport generálkivitelező vállalata, a KÉSZ Építő Zrt. nyerte el a Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. monori telephelyének bővítésére kiírt EPC (Engineering, Procurement and Construction) tervezéssel együtt járó projekt teljes megvalósítását — közölte az építőipari vállalat. A Ceva az 5. legnagyobb állategészségügyi társaság a világon, jelenleg évi 70 milliárd adag vakcinát gyárt Magyarországon, ami várhatóan 80 milliárdra emelkedik a fejlesztéseket követően. Ezzel párhuzamosan 120 új munkahely megteremtése is erősíti a térség gazdasági versenyképességét a következő években.

Az új, most épülő gyáregység többkomponensű inaktivált vakcinák előállítását, illetve fermentációval antigének termelését végzi majd állatok számára, különböző fertőző betegségek megelőzésére.

