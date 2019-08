Kocsis Máté cáfolja, hogy mondta volna, 15 milliárdba kerül az új kézicsarnok

Kocsis Máté szerint a liberális média hazudik, ő soha nem mondta, hogy 10-15 milliárdból kijönne a budapesti szupercsarnok - szúrta ki a hvg.hu. Kocsis az építkezések költségéről beszélt, a hibát az MTI követte el.



"Semmi különös, csak tegnap megint hazudott a liberális sajtó. Ezúttal a 2022-es kézilabda Eb-vel kapcsolatban csapták be, és hergelték az olvasóikat. A nekem tulajdonított idézetek hamisak, így az abból levont következtetések is azok" - írja Kocsis Máté a Facebookon.

A hvg.hu emlékeztet: a G7 csütörtökön megjelent cikke szerint - amelyet az Mfor.hu is szemlézett - a 2022-es kézilabda Eb-re épülő multifunkcionális sportcsarnok 10-15 milliárd forint helyett akár 115 milliárdba is kerülhet.

A hírre a Magyar Kézilabda Szövetség is egy közleményben reagált, amelyben azt írták: döbbenten állnak a 2022-es Eb-vel kapcsolatos hamis sajtókampány és az olvasók megtévesztése előtt, hiszen a sajtóban megjelent állításokkal ellentétben Kocsis Máté MKSZ-elnök soha nem említett még csak becslést sem az Eb-re épülő budapesti multifunkcionális csarnokkal kapcsolatban.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Kovács Attila) Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Az MTI egyébként a következő hírt adta ki a Magyar Kézilabda-szövetség 2018. június 26-i sajtótájékoztatójáról:

"Mielőbb el kell kezdeni Szegeden az új aréna építését, a veszprémi létesítmény bővítését, valamint a debreceni csarnok felújítását. Hozzátette, a szövetség elnökségében felvetődött annak a gondolata, hogy Budapesten egy új aréna is felépüljön. „Ennek érdekében a következő hetekben felvesszük a kapcsolatot a magyar kormánnyal, mert pozitív elbírálás esetén az ezzel kapcsolatos kormánydöntéseknek mielőbb meg kell születniük” – mondta Kocsis. Az elnök szerint a kontinenstorna összesen 10-15 milliárd forintos beruházást igényelhet, így az Eb-ig hátralévő három év már egyáltalán nem is olyan sok idő.

Vagyis az MTI idézte pontatlanul Kocsis Mátét: a HírTV videójában, amit a G7 is linkelt, az hangzik el, hogy "jelentős, az infrastrukturális fejlesztésekkel együtt 10-15 milliárdos beruházásokról lesz szó, de ezek csak becslések"- írja a hvg.hu.

A szövetség közleménye is idézi Kocsis Máté által elmondott mondatokat, miszerint: "Ha befejeződik a tervezési szakasz – mert például Szeged és Veszprém ügyében már megtörtént -, akkor az erre vonatkozó költségekre is tudok válaszolni. Nyilván jelentős, szerintem az infrastrukturális fejlesztésekkel együtt 10, akár 15 milliárd forintot is elérő beruházásokról lesz szó. De ezek csak becslések, a tervezői kalkulációkon sok múlik."

A hvg.hu cikke megjegyzi: a tévedést nem korrigálta senki, holott jellemzően a legkisebb hibát is javítja az MTI.