Komoly átalakításokat jelentett be a KPMG

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A jövőben is a vezetőség tagja marad dr. Tóásó Bálint, a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda vezetője. Rózsai Rezső, a KPMG magyarországi vezérigazgatója pedig továbbra is a vállalat irányítására, a cég digitális és kollaboratív képességeinek további erősítésére, valamint a magyarországi tagvállalat régiós és nemzetközi szerepének növelésére fókuszál.

Valamivel korábban, 2024 júniusban a KPMG könyvvizsgálati üzletágának élére is új vezető, Simonyi Albert lépett.

„Az adózásért felelős vezetők munkakörnyezete drámaian megváltozott. A világ egyre gyorsabban fejlődik és digitalizálódik, így az adózási funkcióknak is át kell alakulniuk, hogy lépést tartsanak vele. A gazdasági bizonytalanság arra kényszeríti a szervezeteket, hogy csökkentsék a költségeket és növeljék a hatékonyságot; az adóhatóságok pedig folyamatosan újítják az adóigazgatás és -beszedés módját a technológia és az adatok felhasználásával” – emelte ki kinevezése kapcsán Srankó Zsolt.

A KPMG adó- és jogi tanácsadási üzletága is átalakul. Beer Gábor , partner, a terület korábbi vezetője kitöltötte 10 éves vezetői ciklusát, így 2024 október 1-től vezetőként elsősorban a tranzakciós tanácsadási üzletág fejlesztésért felel.

A szerkesztőségünknek megküldött közlemény szerint noha továbbra is szakterületekre osztják a kompetenciákat, a KPMG szakemberei ma már átfogó megoldásokkal és közösen, több terület szakértői együttműködésével, multidiszciplináris megközelítéssel dolgoznak azon, hogy az ügyfeleik az állandó változás környezetében a jövő elvárásainak is kiválóan megfeleljenek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!