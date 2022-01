Különös figurákkal vág új üzletbe Pintér Sándor volt államtitkára - offshore-lovagig vezetnek a szálak

Pintér Sándor belügyminiszter volt államtitkárának, Tasnádi Lászlónak többek között a felszámolás, az ingatlanpiac, az őrzés-védelem területén működő cége is van, sőt egy ideig az egészségügy területére is belépett. Tavaly év végén viszont, folytatva a sort, teljesen új vizek felé kezdett evezni - a kifejezés használata nem véletlen, de erről majd egy kicsit később.

Tasnádi László tavaly egyik érdekeltségén keresztül december 10-én megalapította ugyanis a Svizraa-Hungary Kft.-t, melyet három nappal később be is jegyzett a cégbíróság.

A 3 millió forintos törzstőkével létrehozott társaság főtevékenysége egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás, ezen kívül más tevékenységi kört nem is jegyeztek be. Székhelyként ugyanazt az Angol utcai címet jegyezték be, mint ahol Pintér Sándor volt érdekeltsége, a Civil Biztonsági Zrt. székel. A cég ügyvezetője az a Vereska Gábor lett, aki 2006 és 2007 között más munkavállalóként a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. cégjegyzésre jogosultjaként volt bejegyezve.

Új üzletbe vágott Pintér Sándor államtitkára (Fotó: Depositphotos) Új üzletbe vágott Pintér Sándor államtitkára (Fotó: Depositphotos)

A volt rendészeti államtitkár nem egyedül hozta létre a céget, mint azt korábban már jeleztük. De egy kicsit menjünk előbb vissza az időben. 2020 májusában több mint 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati jogot biztosító tulajdonrészt szerzett az Energy-Tech Consulting Kft.-ben, mely főtevékenységként mérnöki tevékenységgel, műszaki tanácsadással foglalkozik. Üzlettársa dr. Tüske Gábor, ügyvéd - akinek mostani történetünk szempontjából van némi szerepe.

Tasnádi tehát az Energy-Tech Kft. beiktatásával hozta létre a Svizraa-Hungary-t, két másik céggel közösen. Az egyik társtulajdonos a 2020 szeptemberében létrehozott, genfi székhelyű Svizraa SA. A cég magyarországi kézbesítési megbízottjaként a Tüske Ügyvédi Irodát jegyeztették be a cégkivonatba - ez az Energy-Tech másik tulajdonoságnak, Tüske Gábornak az ügyvédi irodája.

A svájci cégről némi internetes keresés után annyi derült ki, hogy a mélytengeri, tengerparti és nagy tavak vízi szállítmányozás iparágban tevékenykedik, öt alkalmazottja van és jelenlegi árfolyamon átszámolva közel 200 millió forintos bevételt tudhat magáénak.

Az Energy-Tech és a Svizraa SA mellett harmadik tulajdonos az új cégben a csengersimai Farmer-Gold Kft. Ez utóbbi társaságnak a cégkivonat szerint szintén több tulajdonosa van:

a Csenger-Tej Mezőgazdasági Kft.-n (ennek tulajdonosa az Inter-Agrárium Kft.) keresztül Góczi István és Góczi Krisztina,

valamint Kelemen Lajos.

Góczi István és Góczi Krisztina testvérek, bejegyzett lakcímük ugyanaz a mátészalkai ingatlan, ahová a látszólag semmilyen rokoni kapcsolattal nem rendelkező másik érintett, Kelemen Lajos van bejelentve. A Góczi-testvérek azonban meglehetősen érdekes rokoni szálakkal rendelkeznek a cégkivonatban rejlő információk és a névazonosságok miatt. Ezek alapján édesapjuk az a Góczi István, aki jelenleg még a már említett Inter Agrárium Kft. egyik vezetője, és nevéhez fűződik az olcsó keleti gázhozzáférésből százmilliárdokat megpörgető, majd a végén bedőlő Emfesz sztorija. (A sztoriról hosszabban a 24.hu cikkében olvashat). Góczi felesége pedig, Volkova Ekaterina Jurjevna néhány éve még 1,44 milliárd forintos adóhiánnyal lett a NAV negyedéves szégyenlistájának éllovasa.

Kelemen Lajos jelenleg szintén vezetője annak az Inter Agrárium Kft.-nek, ahol az egykori Emfesz-vezér Góczi István is feltűnik. Kelemen korábban ügyvezetője volt annak a mátészalkai Inter-Tram Kft.-nek is, mely a sajtóban megjelent információk szerint 2013-ban a célpontja volt a NAV sikersztoriként bejelentett rajtaütésének, amelyben egy 800 milliós adócsalási ügyet göngyölítettek fel. A 2010-es évek elején Góczi egyetlen dollárért eladta a 200 milliárdos gázcéget, és közben egy óriási offshore céghálózaton keresztül folyatott át 20-30 milliárd forintot az Index cikke szerint.

Az Inter-Tram 2000-2009 között Góczi Istvánnak, majd a feleségének, Jekatyerina Volkovának a többségi tulajdona volt, 2013 januárjában pedig szingapúri kézbe került. A mátészalkai cég valódi tulajdonosának is az egykori emfeszes vezető tekinthető, hiszen az 1991-es alapítás óta ő maga, illetve a Góczi-család több tagja váltogatta egymást a társaság hivatalos tulajdonosaként az Inter-Tram cégbírósági nyilvántartásában, a biodízel-gyártás beindításakor pedig igazgatói poszton is vezette a céget.

Tasnádi László volt államtitkár új cégének társalapító-cégeitől egy szövevényes céghálón keresztül az Emfesz-botránnyal összefüggésbe hozott, a sajtóban offshore-lovagként is nevesített Góczi István családjáig vezetnek a tulajdonosi szálak. Az új, szállítmányozási projekt mögött közvetve tehát Tasnádi László, Kelemen Lajos, valamint Góczi István és családja áll.