Többszólamú lesz a kormány médiakommunikációja?

A Forbes értesülései szerint az eddigi, centralizált kommunikációt egy diverzebb portfólió válthatja. Átalakul a Fidesz propagandasajtója, feldarabolják a Mediaworks-öt.

A lap forrásai szerint a Mandiner az MCC szárnyai alatt folytatja majd, de több más médiatermék is új szervezet irányítása alá, illetve tulajdonába kerülhet az átalakítás eredményeként.

Egy a központ, egy a hang?

Orbán Viktor kötcsei beszédében és a sajtó kérdéseire válaszul több ízben kifejezte elégedetlenségét mind a kormánypárti sajtó és influenszervilág teljesítményével, mind a monolit politikai kommunikációval — teszi hozzá a Forbes.

Nyerni kell!

Meg kell nyerni a szakpolitikai vitákat – mondta a miniszterelnök a Szabad Európa értesülései szerint. Orbán zárt körben arról is beszélt Kötcsén, hogy megváltozott a belpolitikai csatatér, jövőképek összecsapása lesz a 2026-os választás. A változás első lépéseként a miniszterelnök független újságírói kérdésekre is válaszolt Kötcsén, de a Mediaworks átalakítása is ebbe a tendenciába illeszkedik bele.

„Meg kell nyerni a szakpolitikai vitákat, de ezeket csak akkor lehet megnyerni, ha vannak szakpolitikai viták. Jelenleg nincsenek” – fogalmazott a Forbes egy másik forrása, aki szintén a kötcsei beszéd eredményének látja a kormánypárti sajtótermékek átalakítását.

A kormánypárti Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) alá tartozó Mediaworks az ország legnagyobb kiadója. A 76 lapot tömörítő vállalat az Origo.hu, a Ripost, a Világgazdaság, a Mandiner, a Magyar Nemzet, a hírTV a és hírFM, a BORS, a hot! és hot! EXTRA, a Metropol, és számos – egykor patinásnak számító – megyei napilap, mint például a Napló (Veszprém), a Kisalföld, vagy a Délmagyarország kiadásáért felel.