Még mindig olcsóbb nálunk startupot építeni, mint Nyugat-Európában

Előnyünk, hogy „Magyarországon még mindig olcsóbb itthon fejleszteni, mint mondjuk Londonban elvégeztetni a munkát” – mondta Faluvégi Balázs, a Blueopes Zrt. CEO-társalapítója. „Az informatikus néhány hétig elél pizzán és sörön, és ezek itt nem drágák” – viccelődött Dr. Szűcs Gergely, a Valor Capital vezérigazgatója.

Amint az a szakirodalomból ismeretes, a startupok legtöbbször garázscégekként a 3F-finanszírozással indulnak: friends, family, fan(anatic)s -vagyis haverok, család és megveszekedett rajongók- adják össze az első fázisban a működéshez szükséges indulótőkét. Csakhogy olcsóságunk ellenére Magyarországon még a néhány tízmillió forint összeadása is meghaladja e szimpatizáló kör anyagi lehetőségeit.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Mi marad hát? A magvetők és az angyalbefektetők, akiknek arra van trenírozva az elméje, hogy egy ötletből és a startupper -a cégalapító személy- kisugárzásából, személyiségéből ítéljenek, hiszen a vállalkozás ekkor még sem termékkel, sem árbevétellel nem rendelkezik.

Állami kezességvállalás – akár fedezet nélkül

A mikrovállalkozásoknál gyakran hiányzik az üzleti terv, ezért nem tudják meggyőzni a bankot, hogy érdemes hitelezni nekik. „Egy vállalkozás minél inkább elkezd a digitalizálódás és az immateriális javak felé lépkedni, annál kevésbé tud fedezetet felajánlani a bank felé hitelkérelemnél. Ilyenkor a vállalkozás kérheti a banknál, hogy Garantiqa kezességvállalás mellett fedezet nélkül is hitelhez juthasson. Ez a fő termékünk” – mondta Dr. Schulteisz Győző, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. ügyfélkapcsolati és termékfejlesztési igazgatója.

Az állami és kereskedelmi bankok által 27 éve alapított Garantiqa 2018 végén 707,2 milliárd forintos kezességvállalási állományt kezelt, mely 2020-ban 870 milliárdra nő. „Az összes bankkal kapcsolatban állunk. Ha egy vállalkozás nem tudja fizetni a banknak a hitelt, amire kezességet vállaltunk, a Garantiqa tesz ezt meg helyette, mert az állam 85 százalékban viszontgaranciát vállal” – magyarázta Schulteisz.

A kezességet persze nem adják ingyen, minden pénzintézetnek ki kell termelnie a működési költségeit és a profitját, de dinamikus növekedésben van a bank, célja a

„tervezési időszak végéig” a 2016 végi portfólió megduplázása. Stratégiai cél továbbá a hosszabb lejáratú ügyletekhez kapcsolódó kezességvállalások arányának növelése is.

„Jelentős már az uniós támogatás is, ami színesíti a termékpalettát, habár a következő EU-s ciklusban a vissza nem térítendő támogatások vissza fognak szorulni, ezért a banki hitelek előtérbe kerülnek majd. A beruházási hiteleket például most akciós díjjal kínáljuk” – tette hozzá Schulteisz. A mesterséges intelligenciának köszönhetően már egy napon vagy akár egy órán belül is garanciához juthatnak a KKV-k.