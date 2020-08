Meglepő bejelentést tett a győri Audi – 6 milliárd euró sorsa vált kérdésessé

A pénzkivonás ellenére nem feltételezhetjük, hogy az Audi ne tervezne hosszútávra. Legalábbis a közelmúltban, amikor Orbán Viktor miniszterelnök június közepén a magyar gyárban járt, akkor nem merültek fel problémák. A miniszterelnök akkor azt mondta, hogy az Audi nevű sikersztori folytatását várja , sőt azt is kilátásba helyezte, ha a vállalatnak szüksége van rá, akkor a kabinet kész pénzügyi hátteret is biztosítani a győri Audi működéséhez.

A közlemény nem tér ki a tőkeleszállítás okára, ahogy a törvényi előírások is több opciót biztosítanak a társaságok számára, de reális opció, hogy az Audi anyacége újabb összegeket von ki a magyarországi vállalatából. Ez abból a szempontból nem lenne meglepetés, hogy idén tavasszal az Audi Hungária óriási összegű, 2 milliárd eurós osztalékot fizetett ki a tulajdonosának .

Az Audi közleményében is jelzi: "felhívja a hitelezőit, hogy a hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett követeléseik után biztosítékra tarthatnak igényt". Ha a hitel nem biztosított, mint például egy jelzáloghitel, akkor lehet tőkeleszállítás után biztosítékot kérni. A hitelezőknek ezt 30 napon belül kell majd bejelenteniük.

Így vélhetőleg az összeg egy másik számviteli sort, a tőketartalékokat fogja növelni. Érdemes megjegyezni: az elvi lehetőség megvan arra, hogy ha nem használják fel a tőketartalékot, akkor az ott lévő összeget a tulajdonosok, illetve jelen esetben az egyetlen tulajdonos, az Audi AG kivegye. A törvény rendelkezik arról is, hogy ilyen lépések ne vezethessenek ahhoz, hogy a hitelezők elől így vonjanak el fedezetet.

Az elmúlt évek nyereséges gazdálkodása miatt a mostani lépést nem azért hajtották végre, mert a saját tőke a jegyzett tőke alá csökkent volna. Tehát ebből a szempontból itt nem arról van szó, hogy ez ilyesféle kényszerű lépés lenne. Mint az a közleményből is kiderül, a társaság a saját tőke más elemét növeli a 6 milliárd eurós összeggel. A törvényi előírások szerint az eredménytartalékba ez az összeg nem kerülhet, mivel az csak az előző évek eredményeit tartalmazhatja.

