Nagy bejelentést tett az állami bank, sokan örülni fognak neki

Az Eximbank 300 millió euró értékű hitelt vett fel az ING Banktól a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség (MIGA) garanciájával, melyet a Világbank-csoporthoz tartozó ügynökség június 30-án adott ki az ING Banknak. A hitelösszeget, melynek végső lejárata 12 év, az Eximbank az exporttevékenységet végző hazai kis- és középvállalkozások, illetve a nagyvállalatok energiahatékonysági, megújuló energiával, fenntartható ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos, valamint egyéb éghajlatvédelmi céljainak támogatására szánja.

Az EXIM Magyarország már ma is kiemelt szerepet tölt be a hazai vállalatok versenyképességének javításában és munkaerejük megtartásában, amihez kedvezményes hitelekkel és egyéb finanszírozási eszközökkel járul hozzá. A Bank anticiklikus gazdaságpolitikai szerepkörét a magas infláció és a megnövekedett energiaköltségek miatt kedvezőtlenül alakuló gazdasági helyzetben szükségessé vált finanszírozás biztosításával tölti be a hazai vállalati szektorban. Az EXIM számára a fenntarthatóság támogatása stratégiai fontosságú, ezért is kínál partnereinek olyan eszközöket, melyek célja az exportőrök és beszállítók fenntartható fejlődést célzó beruházásainak, valamint üzleti tevékenységeinek elősegítése.

A hitelösszeggel az Eximbank a hazai vállalkozások fenntarthatósági fejlesztéseket célzó hitelprogramjait fogja finanszírozni. Fotó: Depositphotos

A MIGA által támogatott hitelfelvételnek köszönhetően az Eximbank további zöld finanszírozási termékek indítását tervezi, ami egybevág a Bank 2021. január 1-jétől vállalt karbonmentes elköteleződésével. A tervezett portfólió elsősorban a közepes méretű, többnyire kkv-k számára nyújtott finanszírozást célozza, de várhatóan nagyobb volumenű fenntarthatósági célú projektek is megtalálhatóak lesznek benne.

Az Eximbank számára a fenntarthatóság stratégiai elköteleződés, amelyre egyúttal lehetőségként is tekint. Így a magyar exporthitel-ügynökség volt az első olyan pénzintézet Európában, amely 2021. január 1-jétől nemcsak az új széntüzelésű erőművek, hanem minden szénhez kapcsolódó tevékenység finanszírozásának megszüntetése mellett döntött, beleértve a kitermelés és a hozzá szükséges infrastruktúra finanszírozását is. 2022 tavaszán a pénzintézet létrehozta ESG központját, mint dedikált, fenntarthatóságért, éghajlatváltozásért és környezetvédelemért felelős egységet. A 2023. február 1-jén indított Baross Gábor Újraiparosítási Program a magyar vállalatok nemzetközi versenyképességet javító energiahatékonysági, illetve megújulóenergia-termelő beruházásainak finanszírozását is elősegíti kedvezményes kamatozású konstrukciójával.