Nagyon fontos: augusztus végéig lehet igényelni a csökkentett munkaidős bértámogatást!

A kormány tájékoztatása szerint eddig mintegy 200 ezer emberen segítettek a munkahelyvédelmi és munkahelyteremtő támogatások. A csökkentett munkaidőre vonatkozó támogatást 13 ezer cég igényelte 160 ezer munkavállaló után, s ezen a címen 26,5 milliárd forintot már ki is fizettek.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!