Nagyon összebalhézott két miniszter Paks 2 miatt

Súlyos szakmai hiányosságok merültek fel a paksi bővítésre készült orosz tervekkel kapcsolatban, és emiatt az engedélyezési eljárás súlyos kormányzaton belüli konfliktust okozott Palkovics László és Süli János között

– derül ki a tényfeltáró központ legújabb cikkéből. A paksi engedélyezésben fontos szerepet játszó Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 2020. június 30-án kapta meg elbírálásra Paks II. létesítési engedélykérelmét. Ebben a kérelemben kell igazolni, hogy az atomerőmű felépíthető és biztonságosan üzemeltethető. Az OAH munkatársai számára hamar kiderült, hogy ez a dokumentum elmarad a szakmai elvárásaiktól.

A hatóság működését ismerő egyik forrás a lapnak ugyanakkor azt mondta, hogy

az OAH-ban az a benyomás alakult ki, hogy a kormány mindenképpen kikényszeríti belőlük az engedélyt. A hatóság így ennek megfelelően dolgozott tovább.

Ahogy közeledett a kérelem elbírálásának 2021. szeptember 30-i határideje, az OAH-t felügyelő Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) is kíváncsi volt a végeredményre. Az OAH-t ekkor megbízott főigazgatóként irányító Hullán Szabolcs tavaly szeptember közepén tájékoztatta is az ügyben Palkovics László minisztert. Hullán ezen a megbeszélésen közölte, hajlandók megadni az engedélyt, amely megnyitja az utat az új blokkok felépítése előtt, de ezt nem fogják feltétel nélkül megtenni. Hullán azt mondta, hogy az engedélyhez egy hibalistát is csatolnak majd, hogy az oroszoknak mi mindent kell kijavítaniuk.

A Direkt36 szerint Palkovics ezen a megbeszélésen szembesült vele, hogy az engedélykérelemmel szemben komoly minőségi kifogások merültek fel. Ez nemcsak az OAH beszámolójából derült ki, hanem a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kifejezetten erről szóló jelentéséből is, amely nem sokkal korábban készült el. Ráadásul az EU is közelről követte a bővítés fejleményeit, a projektet ellenző Ausztria pedig pont az engedélyezéssel kapcsolatban fogalmazott meg újabb kritikákat.

Palkovics mindezek miatt nem támogatta az engedély kiadását.

Vele szemben teljesen más álláspontot képviselt a beruházást és az engedély kiadását is sürgető Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, akinek a felügyelete alá tartozik a kérelmet benyújtó Paks II. Zrt. A két miniszter közötti vita végül Palkovics győzelmével zárult. A kormány az ő érvelését elfogadva szeptember végén úgy döntött, a projekt ebben a formában nem kaphat engedélyt.

Ennek végrehajtására Orbán Viktor szeptember 29-én kinevezte az OAH élére Palkovics egyik helyettes államtitkárát, az energiaügyi kérdésekkel foglalkozó Kádár Andreát. Másnap már a Kádár vezette OAH döntést is hozott az engedély ügyében. Arra jutottak, hogy a meglévő információk alapján nem tudják elbírálni a kérelmet. Ehhez szerintük további információk kellenek, ezek beszerzésére pedig hiánypótlást kértek Süliéktől.

A portál megismerte ezt a hiánypótló végzést, amelyből az derül ki, hogy

az OAH számos komoly hibát talált az engedélykérelemben. Az irat hosszan részletezi, hogy a kérelemből több fontos részlet hiányzik, ráadásul a kérelemben szereplő adatok több esetben sem passzolnak egymással. Az OAH emellett kritizálja az atomerőmű tervezési folyamatát is.