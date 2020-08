Nem akárkivel fogott új vállalkozásba Mészáros Lőrinc

Hampó Norbert egyébként nem ismeretlen a volt felcsúti polgármester számára, és nem is nevezhető tapasztalatlan biztonsági szakembernek. Az elmúlt időszakig ő volt ugyanis a Mátrai Erőmű Zrt. biztonsági vezetője.

Nem biztos, hogy a biztonsági szolgáltatások területén könnyű lesz Mészáros Lőrincnek megvetnie a lábát, hiszen a piacon van már néhány elég nagy szereplő, melyek az állami megbízások területén is megkerülhetetlennek tűnnek. Az egyik a Fidesz kedvenc őrző-védő cégeként elhíresült Valton-Sec Zrt., a másik pedig a belügyminiszter, Pintér Sándor volt cége, a Civil Biztonsági Zrt. Ha azonban abból indulunk ki, hogy milyen méreteket ölt Mészáros Lőrinc cégbirodalma, abban milyen jelentős cégek vannak (a teljesség igénye nélkül például az MKB Bank, Európa legnagyobb izocukor-gyára, tőzsdei cégek), akkor könnyen juthat - gyakorlatilag házon belül is - megbízásokhoz.

A cégkivonatok tanúsága szerint július 6-án alapította meg a Talentis Protect Zrt.-t, melyet a cégbíróság csak hetekkel később, július 21-én jegyzett be. Az 5 millió forintos jegyzett tőkével létrehozott cég fő tevékenysége - a cégnévvel egybecsengően - biztonsági rendszer szolgáltatás lett , ám emellé még jó néhány tevékenységet felvettek. Ez alapján komolyan szeretnének a biztonsági szolgáltatók piacára belépni, hiszen szükség esetén foglalkoznának még:

Nyáron, a karanténból való kiszabadulás idején is zajlott az élet a volt felcsúti polgármester vállalkozásainál. Egy újabb céget alapított, amivel ráadásul egy eddig még nem igazán ismert területen kívánja megvetni a lábát Mészáros Lőrinc.

