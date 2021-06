Nem ártott a vírus a Túró Rudinak és társainak - örülhetnek a külföldi gyártók

Szerencsére a koronavírus-járvány miatt nem forogtak veszélyben a magyarok kedvenc édességei - derült ki a finomságokat gyártó cégek 2020-as beszámolóiból. Az ismert márkák ma már külföldi tulajdonban vannak, így minden egyes megevett Sport szelet vagy Medve sajt igazából francia vagy svájci milliárdosokat gazdagít tovább.

Például a Túró Rudival nem bírnak betelni a fogyasztók generációk óta, aminek leginkább egy holland városban, Amersfoort-ban örülnek a legjobban, ugyanis ott van a központja a rudit gyártó FrieslandCampina Hungária Zrt. tulajdonosának. A cég rekordévet zárt: a 34,7 milliárd forintos árbevétel 2020-ban 3 milliárd forintos profitot eredményezett, és ezt ráadásul ki sem vették osztalék formájában, hanem eredménytartalékba helyezték. A hollandok elégedettek lehetnek, hiszen 2015 óta stabilan 30 milliárd forint körüli a forgalmuk, a profit is 1,4 milliárd forintról kúszott fel az évek alatt a 3 milliárd forintos szintre.

Az árbevétel növekedésének egyrészt az az oka, hogy további új sikeres ízekkel bővült a vállalat értékesítési portfoliója, illetve áremelés is történt

- olvasható a cég beszámolójában.

A legutóbbi hír az volt róluk áprilisban, hogy tovább bővítik a mátészalkai tejipari gyárat, az 5,1 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 980 millió forint támogatást adott. A fermentált tejtermékekhez kapcsolódó technológiai fejlesztéssel a gyár termelési kapacitása 25 százalékkal nő. Ez azt jelenti, hogy az eddigi napi egymillió Pöttyös túró rudinál is többet állítanak majd elő, bővül a Pöttyös termékek portfóliója, ahogy nő a desszertüzem kapacitása is. A holland anyacég leányvállalataként a FrieslandCampina Hungária Zrt. Magyarországon olyan márkákat gyárt és forgalmaz a Pöttyös mellett, mint a Milli, az Oké, a Landliebe, a Completa és a Frico.

A világ legnagyobb élelmiszergyártó cégéről, a Nestlé-ről az volt a legutóbbi hír, hogy a termékei több mint 60 százaléka nem tekinthető egészségesnek. A svájci óriás ugyan állateledelt is gyárt, de Magyarországon a neve hallatán elsőre még vélhetően mindenkinek a Balaton és a Boci csoki jut eszébe. A kávétól a kakaóporig, a leveskockától az ásványvízig mindent gyártó multinak is remek éve volt 2020-ban. A Nestlé Hungária Kft. ugyanis 164,1 milliárd forintos bevételből 1,8 milliárd forintos nyereséget hozott össze, amiből 1,5 milliárd forintot ki is vettek osztalék formájában.

Egyedülálló béreket érintő juttatásokat vezetett be a Társaság a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben: a termelésben és az ellátási láncban dolgozó munkatársainak nyújtott, átlagosan 10 százalékos bérkiegészítés mellett többek között bérgaranciát, vállalati kölcsön moratóriumot, ingyenes étkezési lehetőséget, a táppénz és betegszabadság idejére extra bérkiegészítést biztosított

- olvasható a cég beszámolójában.

Ma már szintén svájci kézben van a Sport szelet. A Mondelez Europe Services Gmbh Magyarországi Fióktelepe 3,5 milliárd forintos forgalma átlagosnak mondható, ebből 25,8 millió forintos profit jött össze. A Pilóta kekszet vagy a Győri Édest is gyártó Mondelez Hungária Kft. pedig szintén rekordnak örülhet: 42,2 milliárd forintos forgalom mellett 579 millió forintos profit szerepel a könyvelésben, amit a svájci tulaj ki is vesz a cégből.

A vállalat közel 10 százalékkal magasabb árbevételt ért el, mint előző évben, amely leginkább a Csokoládé kategórián belüli növekedének köszönhető, de a Keksz is hozzájárult. Az első negyedéves , járvány miatti, veszteségek miatt egy hatékony tervet állított össze a vállalat, így a veszteségeket pótolja, bár ez jóval meghaladta a várakozásainkat. A Milka nagy táblás nagyon kedvező ár/érték arányban tud a piacon szerepelni, ami előnyben részesíti a fogyasztóknál, akár bármilyen más pralinéval szemben is

- szerepel a cég beszámolójában. Tehát a csokikat és a kekszeket is szépen vásárolták a magyarok a koronavírus-járvány alatt is.

A magyarok nagy kedvence még, bár nem édesség, a Medve sajt, amely a francia családi tulajdonban lévő Savencia Fromage & Dairy vállalatcsoport egyik terméke, de ők gyártják a Pannónia vagy a Karaván sajtot is. A Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. viszont továbbra is veszteséges: már 2018-ban is 127 millió forintos mínusz jött össze, ez 2019-ben 916 millió forintos veszteségre hízott, de 2020-ban is 802 millió forintos veszteség lett a vége. A cég árbevétele stabilan a 15-20 milliárd forintos sávban mozog: a 2019-es 18,3 milliárd forintról 2020-ban 18,9 milliárd forintra léptek előre, igaz, a belföldi értékesítés 13,1 milliárd forintról 12,1 milliárd forintra csökkent. Ellenben a lengyel, a román és a cseh piacon jelentős az értékesítésük.

A belföldi értékesítés nettó árbevétele közel 10 százalékkal csökkent az előző évhez képest, elsősorban az értékesített mennyiség csökkenése miatt

- derül ki a beszámolóból.

A Francia drazsét vagy a Dunakavicsot gyártó Bonbonetti Choco Kft. évek óta veszteséges. Az ukrán tulajdonban lévő társaság árbevétele 4,8 milliárd forint lett (ebből egymilliárd az export), de 38 millió forintos veszteséggel zártak. Ez jóval kevesebb a 2019-es 380 millió forintos mínusznál, ráadásul a saját tőke 3,3 milliárd forint, így nagy baj nincs.