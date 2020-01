Nincs elég vasútépítő cége Mészáros Lőrincnek, újabbat alapított

Gondolhatunk arra is, hogy annyi megbízása lehet a kötött pályás projektek terén Mészáros Lőrincnek, hogy újabb céget kellett alapítania.

Mészáros Lőrinc több vasútépítéssel foglalkozó társasággal is büszkélkedhet a cégbirodalmán belül. Bár a tevékenységi körök fedik egymást, mégsem versenytársai egymásnak, hiszen a gazdasági adatok alapján mindegyik kiválóan prosperál és folyamatos növekedést mutat. Idén év elején újabb társasággal gyarapodott ezen cégek sora.

A V-Híd Zrt., az RM Internatinal Zrt. és az R-Kord Kft. mellé még tavaly év végén a karácsony előtti napokban alapította meg Mészáros Lőrinc az R-Kord Network Kft.-t. A társaság bejegyzésére azonban az újévig várni kellett, azt a cégbíróság január 2-án tette meg.

A 3 millió forintos jegyzett tőkével létrehozott cégnek két tulajdonosa van: az R-Kord Kft. mellett a tavaly augusztusban létrehozott, budaörsi székhelyű, szintén vasútépítéssel foglalkozó Zolmat Network Kft. szerepel a cégkivonatban. Utóbbi társaság többségi tulajdonosa Varga Zoltán, mellette egy győri magánszemély, Kádár József neve tűnik fel a tagok között. Varga Zoltán több más cég tulajdonosa is egyben, például a több évtizedes múlta visszatekintő Zolmat Kft.-é, mely útfúrással, irányított fúrással foglalkozik.

Az R-Kord Networkre visszatérve a társaság vezetésében mindkét tulajdonos képviselteti magát. Varga Zoltán saját maga lett az egyik vezető tisztségviselő, Mészáros Lőrinc pedig a tapasztaltnak számító Deák Gábort ültette be az ügyvezetői székbe. Deák nem új szereplő a Mészáros-birodalomban, hiszen 2018 májusa óta a MóriczFarm Kft., 2019 áprilisa óta pedig az R-Kord Kft. ügyvezetője is egyben. Az Opten céghálója alapján ezek mellett ügyvezetői posztot tölt be a tavaly márciusban létrehozott Eutrion Zrt.-ben, saját tulajdonában egyetlen cég van, az üzletiviteli és egyéb vezetési tanácsadással fő tevékenységként foglalkozó KEAD Kft.