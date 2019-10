Nincs könnyű helyzetben az autóipar

A globális autóipari beszállítói piacon erre az évre az átlagos, kamatok és adók levonása előtti nyereség (EBIT) 6 százalék körül várható, ami a legalacsonyabb szint lenne 2012 óta - áll a Roland Berger és a Lazard tanácsadó társaságok által készített tanulmányban.

A kutatás mintegy 600 globális autóipari beszállító főbb teljesítménymutatóit elemezve mérte fel az iparág jelenlegi helyzetét, az uralkodó trendeket és kihívásokat.



A csökkenő termelés mögött leginkább a kínai autópiac gyengélkedése és a globális gazdasági lassulás áll, emellett a piac az elektromobilitás előretörése miatt több strukturális változással is szembesül. A nemzetközi kereskedelmi feszültségek és az autógyártóknál bejelentett költségcsökkentési programok tovább erősítik a nyomást.

MTI Fotó: Kovács Tamás MTI Fotó: Kovács Tamás

Az elmúlt években Kína volt a globális autóipar növekedésének motorja, de az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi konfliktus jelentősen megváltoztatta a piaci feltételeket. A személyautó eladások például kétszámjegyű mértékben csökkentek a távol-keleti országban 2019 első felében az előző év azonos időszakához képest.

Az előrejelzések még jók voltak



Schannen Frigyes, a Roland Berger magyarországi ügyvezetője szerint az előrejelzések pozitívak voltak, ezért sok autóipari beszállító növelte kapacitásait, de most van olyan gyártó is, amelynél az újonnan létrehozott kapacitások 60-70 százaléka kihasználatlanul áll.



A tanulmány szerint a megváltozott környezetben a beszállítóknak érdemes lépéseket tenniük, hogy hosszú távon megfelelő pénzügyi mozgástérrel rendelkezzenek, mert a romló piaci környezetben várhatóan egyre nehezebb lesz tőkéhez jutni. Sok befektető eleve elkerüli a ciklikus autóipart és a pénzintézetek is egyre szigorúbban finanszíroznak, ami főleg a kevésbé tőkeerős cégeket hozza nehéz helyzetbe. Az összeolvadások és felvásárlások száma is csökken idén az autóbeszállítók piacán.



A beszállítóknak azért is fontos a pénzügyi rugalmasság, hogy ki tudják használni az autóipar főbb trendjeinek előnyeit, például a digitalizációt, az új mobilitási üzleti modelleket, az önvezető autókat és az elektromobilitást - olvasható a közleményben.