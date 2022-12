Orbán Viktor öccse felvállalja a fegyverkereskedő céget

A miniszterelnök 14 évvel fiatalabb öccse, Orbán Áron eddig kevésbé jelent meg a hírek folyamában. Először akkor került fókuszba, amikor idén tavasszal igazgatósági tagja lett a szénhidrátcsökkentett, fogyást segítő élelmiszerek piacán tevékenykedő Norbi Update Lowcarb Zrt.-nek. Pedig közösségi médiás oldala alapján láthatóan egy másik világot is nagyon közel érzett magához: a fegyverekét. A Direk36 pár hónappal ezelőtti cikkében Orbán Áron nyilvános közösségi médiás posztjait mutatta be, melyekben két érdeklődési területét gyakran ötvözte.

"Egy tavaly őszi videójában például az látszik, hogy mintás ingben kalácsból készít vajkrémes, trappista sajtos, felvágottas szendvicset, miközben könnyed harmonikazene szól. A videó két szembetűnő részlete, hogy a szendvicsek Schobert Norbert Update márkájú, szénhidrátcsökkentett élelmiszereiből készülnek, és hogy a konyhapulton egy pisztoly hever, miközben Orbán egy katonai késsel keni a sajtkrémet a kalácsszeletre" - írta a Direkt36. (A cikk megjelenése után Orbán Áron Facebook-oldala elérhetetlenné vált.)

A lap kiderítette, hogy nemcsak az Update-termékekkel van szoros kapcsolatban a miniszterelnök öccse, hanem egy fegyverkereskedő céggel is, a Multi Shoot Zrt.-vel, melyben a cégkivonat alapján nem vállal szerepet, de a videóiban olykor a sajátjaként hivatkozott rá.

Fegyverkereskedelemben és fogyókúrás ételekben utazik a miniszterelnök öccse. Fotó: Pixabay

Nos, azt nem tudni, hogy a megjelent cikk hatására, vagy más miatt, de Orbán Áron úgy döntött, hogy nyíltan felvállalja, köze van az említett fegyverkereskedő társasághoz. A cég "bármilyen hadieszköz forgalmazására engedéllyel rendelkezik, kivételek közé tartoznak a vegyi és atomfegyverek" - derül ki a honlapjukról.

Október 25-től kezdődően ugyanis ő lett a Multi Shoot Zrt. vezérigazgatója Bóka József helyett, aki a cégbíróságra benyújtott dokumentumok alapján lemondott a tisztségéről. A cégbíróság a változást egyébként meglehetősen sokára, csak november 22-én jegyezte be a cégkivonatba.

A Multi Shoot Zrt. működteti a dunakeszi, Global Arms Hungary fegyverboltot, ahol sörétes, golyós, maroklőfegyverek mellett lőszereket, valamint taktikai és túraruházatot is árulnak. A zrt. egyébként egy nőgyógyász, Tűzkő Nándor tulajdonában áll, aki több állami tulajdonú meddőségi centrum felügyelőbizottságának is a tagja.

Ám nem ez volt az egyetlen cég, mellyel kapcsolatban láthatóvá tette érintettségét Orbán Áron.

A vezérigazgatói kinevezés után hetekkel ugyanis megvásárolta egy másik társaság 100 százalékos tulajdonjogát is. A Circle of Devils Kft. egészen addig a már említett Multi Shoot Zrt. tulajdonában volt, ennek lett az egyedüli tulajdonosa és ügyvezetője november 7-étől Orbán Áron.

A céget 1993-ban alapították és fő tevékenységi köre egyéb máshova nem sorolható új áru kereskedelme. Bár ez meglehetősen homályos, abból kiindulva, hogy Orbán Áronnak van egy Horvátországban bejegyzett Circles of Angels and Devils d.o.o nevű cége, mely az Update Nivo nevű horvátországi Update-boltot Csáktornyán üzemelteti, joggal feltételezhető, hogy a magyarországi nagyon hasonló nevű társaság is az Update-termékek forgalmazásával állhat kapcsolatban.

A pénzügyeit illetően egyébként nem a legszebben muzsikáló társaság: az elmúlt években csak minimális, néhány tízezer forintos nyereséget tudott elérni a 15-25 millió forint közötti bevételeiből. Ezt a trendet a 2021-es év törte meg, akkor a 22,6 milliós forgalomból 3,4 millió forintos veszteség lett a végén.