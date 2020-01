Otthagyta az RTL Klubot az egyik kulcsembere

A cikk eredetileg a media1-en jelent meg.

A Media1 megerősítést nyert információi szerint nemrégiben szerződést bontott egymással Rubin Kristóf, az RTL Magyarország kreatív osztályának vezetője és a tévétársaság. Rubin Kristóf korábban kreatív producerként, illetve főszerkesztőként is dolgozott a tévénél.

Rubin Kristóf (Forrás: media1) Rubin Kristóf (Forrás: media1)

A távozásra vonatkozó információt Rubin Kristóf és az RTL Magyarország Marketing és Kommunikációs Osztálya is megerősítette a Media1 érdeklődésére pénteken délután telefonon.

Az RTL Magyarországnál annyit mondtak, már valóban nem dolgoznak együtt Rubin Kristóffal, az utódlásra vonatkozó kérdésünkre nem kaptunk választ egyelőre, ahogyan azt sem mondták el, Rubin vagy az RTL kezdeményezte-e a változást.

Rubin Kristóf új gyártócéget alapított, a TV2-nek is dolgozik majd

Rubin Kristóf annyit mondott, hogy 18 év után valóban úgy döntött, távozik, és saját gyártócéget hoz létre, hogy függetlenedjen az RTL-től.

Vállalkozása, melynek nevét is elárulta – Free Monkeys Production – most már biztosan olyan médiavállalkozásoknak gyárt majd műsorokat majd mint például a TV2 Csoport, de akár más tévétársaságok is szóba jöhetnek megrendelőként, az RTL-t kivéve. (Frissítés: utóbb megtaláltuk, hogy a Free Monkeys Production a Facebookon egyébként már toborozza is a leendő munkatársakat, és ebben azt írják: a cég profilja multiplatform tartalomgyártás hazai és külföldi megrendelők számára: TV-, online-, streamingoldalak felületeire.)

Az egyik legsikeresebb hazai tévés

Rubin Kristóf az elmúlt közel két évtizedben számos RTL-es sikerprodukciónak volt a felelőse. 2003 februárjától 2007 novemberéig főszerkesztőként dolgozott az RTL Klubnál, azt követően nevezték ki kreatív producernek, majd 2017-től 2019-ig kreatív osztályvezető volt egészen mostanáig.

A szakmai berkekben különösen ismert tévés olyan, az RTL Klub szempontjából meghatározónak számító műsorokért felelt az elmúlt közel két évtizedben, mint a Való Világ 4. és 5. szériája, a Kész átverés, a Széf, a Kód, a Survivor, a Konyhafőnök, a Gyertek át!, de a Cápák között, a Nyerő Páros, a Benkő feleséget keres kreatív producere is ő volt, de nevéhez köthető a Celeb vagyok ments ki innen!, valamint a Csillag születik 4. évada is, amit annak idején Puzsér Róbert vezetett.

A Kreatív című szaklap 25 legsikeresebb hazai televíziós szakembert tartalmazó listáján Rubin Kristóf 2017-2018-ban az első helyen szerepelt, míg 2019-ben a 3. helyet szerezte meg. Rubin Kristóf műsorai közül egyébként több is megszerezte a Televíziós Újságírók Díja elismerését az elmúlt években. A kreatív osztályvezető neve az elmúlt közel két évtizedben szinte egybeforrt az RTL Klubbal, illetve az RTL Magyarországgal és annak sikereivel, ezért is jelentős fejlemény a távozása.

Rubin Kristóf távozását megelőzően egy ideje már iparági pletykák terjedtek arról, hogy saját műsorgyártó cég elindítását tervezi, ám ma a Media1-nek erősítette meg elsőként, hogy ez létre is jött, és távozott a televíziós médiavállalattól, ahol 18 évet töltött.

Az RTL versenytársánál is nagy változások voltak a kreatív részlegen nemrég. Tavaly év végén derült ki, hogy a TV2-nél megszűnik a kreatív osztály.

(media1)