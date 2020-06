Rögtön az első évében 120 milliós nyereséget csinált Mészáros Lőrincné tévés cége

Tavaly áprilisban alapították meg a Media Vivantis Műsorszolgáltató Zrt.-t, és mindjárt működése első évében sikerült is szép nyereséget összehoznia a Mészárosné Kelemen Beatrix Csilla 100 százalékos tulajdonában lévő tévés cégnek.

Mészárosné 2019. március 29-én távozott az Echo Televízió éléről, és azzal a lendülettel átigazolt a Közép Európai Sajtó és Média Alapítvány kötelékébe tartozó Ozone Tv-hez és a Life Tv-hez is, elnöknek. Sűrű nap volt, mert ezzel nem ért véget a mozgolódás: ugyanekkor Mészárosné megalapította a Media Vivantis Zrt.-t is, maga mellett elnökségi tagnak megtéve Bálint Istvánnét, Bicske fideszes alpolgármesterét és Ruff Zoltánt, aki korábban az Erzsébet-utalványokhoz kapcsolódó Erzsébet Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője volt, még korábban az Echo Tv vezető tisztviselője, még annál is korábban pedig a HírTv munkatársa volt. Az új cég székhelye ugyanaz az Angol utca 65., ahol régen a NapTv működött, majd az Echo, és most már - az Echo beolvasztása után - a HírTv.

A Media Vivantist már 2019 áprilisában, 5 millió forintos alaptőkével jegyezték be, fő tevékenységeként a film, video- és televízióprogram terjesztésével, de ugyanúgy képes műsorgyártásra, hangfelvétel készítésére és kiadására, valamint médiareklámok hirdetési idejének és helyének értékesítésére, tartós bérbeadásra vagy viszonteladásra.

A céget érintő legutóbbi fordulat az volt, hogy Ruff helyét május 11-én Hajdú Péter vette át a vezérigazgatói poszton - mire Szulák Andrea lelépett a Life Tv-től.

És most megjelent a Media Vivantis első éves beszámolója. Az április 3-tól december 31-ig tartó időszakot tárgyaló dokumentum egyből nagy sikert hirdet:

Mészárosnéék működésük első, nem is teljes évében 120 millió forint nyereséget hoztak össze.

Ebből azonban Mészárosné egy fillért sem vett ki, mind ment az eredménytartalékba.

A belföldi értékesítés nettó árbevétele 1,2 milliárd forint volt, ebből a 897 millió forintnyi szponzorációs bevétel a legnagyobb falat. 137 milliót kerestek terjesztéssel, 59 milliót reklámmal, 35 milliót barterrel, 79 millió pedig egyéb szolgáltatás bevétele címszó alatt szerepel.

A cég fennállásának kilenc hónapja alatt 216 millió forint ment el a bérekre, ez 31 dolgozójukkal számolva 774 ezer forint átlagfizetést jelent (volt még ott 306 millió forint személyi jellegű ráfordítás is). A kiegészítő mellékletből kiderül az is, mekkorák a nem átlagos fizetések. A dokumentum szerint a vezető tisztségviselők tiszteletdíjat vagy munkabért kaptak, az igazgatóság tagjainak tiszteletdíja 15,3 millió volt (ez a személyi jellegű egyéb kifizetések között jelenik meg), munkabérük pedig 18,7 millióra jött ki, vagyis a Media Vivantis tetején ülők 9 hónap alatt összesen 34 millió forintot vittek haza.

Az első évben a műsorszolgáltatónak 330 millió forintnyi követelése gyűlt össze, ebből 131 millió a vevők felé áll fent televíziós műsorszolgáltatás, illetve reklámcélú értékesítés kategóriában. A vállalatot 988 millió forintnyi kötelezettség terheli, ezen belül 752 millió a vevőktől kapott előleg.