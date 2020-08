Szigorítanak a Huawei elleni szankciókon

A washingtoni kormányzat a Huawei újabb érdekeltségeit helyezte tiltólistára annak érdekében, hogy megnehezítse a kínai távközlésiberendezés-gyártó konszern hozzáférését amerikai technológiákhoz - jelentette be a washingtoni külügyminisztérium és a kereskedelmi minisztérium a honlapján hétfőn.

A feketelistára hétfőn felvett Huawei érdekeltségek között szerepel a Huawei Technologies Düsseldorf és a Huawei OpenLab München vállalat is a német dpa hírügynökség beszámolója szerint.

Az amerikai adminisztráció 2019 májusában léptette életbe a Huawei elleni szankciókat, amelyek egyebek között az amerikai vállalatok számára külön engedélyhez kötötték a kínai vállalattal fenntartott kereskedelmi és üzleti kapcsolatokat. Egyes területeken azonban felfüggesztették a szankciók érvényesítését elsősorban amiatt, mert számos regionális amerikai távközlési szolgáltató hálózatában a kínai vállalat berendezéseit is üzemelteti.

