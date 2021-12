Tényleg megnyílik az út a Rába és a kiskunfélegyházi fegyvergyár eladása előtt

Helyesek voltak a 444 csütörtöki értesülései, tényleg arra készülhet a kormány, hogy eladjon több nagy állami céget, köztük a Rábával . vagy legalábbis szabad utat biztosít egy ilyen tranzakcióhoz. Hende Csaba, a Törvényalkotási bizottság elnöke ugyanis benyújtotta a bizottság összegző módosító javaslatát ahhoz a másik, tárgyalás alatt álló módosítóhoz, mely a nemzeti vagyon több elemének sorsáról rendelkezik.

Mint a 444 minapi cikke már összefoglalta, az immár a parlament oldalán elérhető módosító-módosító legnagyobb horderejű rendelkezése az, hogy megszüntetnék az eladási tilalmat öt nagy állami cégnél. Kiscreenshotolva így néz ki a módosító legfontosabb része:

Ami valóban azt jelenti, hogy az öt, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű cég, vagyis a

HM Armcom Zrt.

HM Currus Zrt.

HM Arzenál Zrt.

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.

és a RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

esetében megszűnne a jelenleg érvényes kitétel, mely szerint ezen társaságok mindegyike "nemzeti vagyonban tartandó." Másutt a szövegben az is olvasható, hogy a változás 2022. január elsején lépne hatályba. A lépés indoklásaként a következőt írják:

"A védelmi ipari beszerzés központosítása érdekében szükséges egységes tulajdonosi struktúra kialakításához szükséges technikai módosítás, valamint a jogszabályi koherencia biztosítása érdekében szükséges módosítás."

A fegyvergyárat is eladhatják

Az öt vállalat közül négy 100 százalékban állami tulajdon, a kivételt a Rába jelenti, mely csak 50 százalék plusz egy szavazat arányban az. Mindegyik cégnél a Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

A HM-kezdetű cégek közül a HM Arzenál Zrt. a legérdekesebb. A nyírteleki központú, de az ország más részein több fióktelepet is fenntartó cég főtevékenységként a mérőműszergyártást adta meg, de más, jelentős feladatokat is ellát vagy tervez ellátni, egyebek mellett fegyvert szerel össze, illetve fegyvert, lőszert és robbanóanyagokat is gyárt.

Utóbbi tevékenységek a vállalat egy újabb részéhez, az egykori Terra Gyártó és Szolgáltató Zrt.-hez kapcsolódnak, melyet, akkor még Kft. formájában a HM Arzenál 2017. szeptemberében vett meg a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt-től. Az Arzenál aztán tavaly júniusban döntött úgy, hogy beolvasztja a Terrát.

A HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. kiskunfélegyházi gyára. (Fotó: MTI/Rosta Tibor) A HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. kiskunfélegyházi gyára. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

A HM Arzenál jegyzett tőkéje most - a másik HM-cégek közül kiemelkedve - egymilliárd forint, és az övék a kiskunfélegyházi fegyvergyár is. A nettó árbevételük így alakult 2016-tól egészen a tavalyi évvel bezárólag: 2,2 milliárd forint, 4,7 milliárd, 6,9 milliárd, 10,5 milliárd, 11,4 milliárd. A nyereségük pedig így: 21 millió, 862 millió, 918 millió, 328 millió, majd a koronavírus első évében 618 millió forint. 211 főt foglalkoztatnak.

A kaliberinfo.hu szeptemberben beszélgetett Zaja Gáborral, a HM Arzenál Zrt. fegyvergyártási divíziójának igazgatójával, aki szerint a kiskunfélegyházi üzem Európa legmodernebbnek mondott fegyvergyára, mert itt nincsenek többgenerációs gépek, az üzem valamennyi berendezése élvonalbeli. A gyárban a cseh CZ fegyvergyártó pisztolyait, géppisztolyait és gépkarabélyait szerelik össze, de terveik szerint hamarosan már félegyházán történik az alkatrészek gyártása is, így felválthatja a “Made in Hungary” felirat az “Assembled in Hungary”-t. Zaja szerint pár éven belül teljes mértékben új, itthon gyártott CZ típusokra cserélhetik a magyar fegyveres és rendvédelmi szervek teljes kézifegyver arzenálját.

A másik négy

Következzen egy gyors összefoglaló a többi, valószínűleg eladósorba kerülő állami cégről. A gödöllői központú HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. főtevékenysége a híradás-technikai berendezés gyártása, de tevékenységi körébe tartozik mások mellett a műholdas- és egyéb távközlés és a természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés is. És például az evőeszköz-gyártás. A jegyzett tőkéje 221 millió forint, melyből 60 millió pénzbeli hozzájárulás.

A cég teljesítménye hullámzó, abban az értelemben, hogy három évvel ezelőttig meredeken ívelt felfelé, a 2018-as csúcs után meg még meredekebben lefelé. 2016-17-18-ban így alakultak a fő számaik: a nettó árbevétel 1,2 milliárd forintról 1,5-re, majd egyenesen 5 milliárdra hágott, aztán 2019-ben 1,8 milliárdra zuhant vissza, tavaly pedig már csak 469 milliót jelentettek a céges beszámolóban. A profit alakulása ugyanebben az időszakban: 41, majd 86 milliós plusz, melyet az árbevételi csúcsévben 75 milliós mínusz követett. A koronavírus elszabadulását megelőző év 82 milliós buktát hozott, az első korona-év pedig 388 milliós veszteséggel zárult számukra. Tavaly 104 főt foglalkoztattak a céges beszámoló szerint.

A HM Currus Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. megjelölt főtevékenysége a gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása. A többi tevékenység között szerepel például konkrétan a katonai járművek gyártása, illetve egy sor olyan fémmegmunkálási, javítási, karbantartási tevékenység, mely jelzi, hogy elsősorban a Honvédség gépparkjának a karbantartásával foglalkoznak.

Jegyzett tőkéjük 864 millió forint. Nettó árbevételük alakulása 2016-tól fogva: 1,2 milliárd forint, 4,5 milliárd, 8,9 milliárd, 6,3 milliárd, és még az első koronaévben is szép, 4,3 milliárdos bevétel jött össze. A nyereség már más sztori, itt a legnagyobb, 180 fokos fordulatot 2016-ról 2017-re tették meg, amikor az 565 milliós bukás 572 milliós profitba fordult. Utána 312 milliós nyereség jött, majd 2019-ben 98 milliós. Tavaly viszont ismét mínuszban zártak, 353 milliós veszteséggel. 186 fő dolgozik náluk.

Légiforgalmi irányító a HungaroControl irányítótermében Budapesten, 2021. április 28-án. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd) Légiforgalmi irányító a HungaroControl irányítótermében Budapesten, 2021. április 28-án. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. a magyar és a koszovói légtér forgalmát irányítja. Jegyzett tőkéje 20,2 milliárd forint. Nettó árbevétele stabilan magas, a céges beszámolók szerint a koronavírus se tudta megingatni. Az elmúlt öt év ilyen számokat hozott milliárdban: 34, 35, 36, 37, és tavaly 33 milliárd - utóbbiból 29 milliárdot adott ki a külföldi értékesítés. A profit is végig magas volt ebben az időszakban, 2, 1,1, 1,5, 1,8 és 2020-ban 1 milliárd forintra jött ki. 767 főt foglalkoztatnak.

A győri Rábát nem kell bemutatni. A módosító megszavazása esetén a Rába Járműipari Holding Nyrt.-t adhatják el. Ennek 13,4 milliárd forint a jegyzett tőkéje. A nettó árbevétele a HungaroControléhoz hasonlóan stabilan magas, az elmúlt öt, lezárt üzleti év sorban 1,3, 1,6, 1,4, 1,5, végül 1,9 milliárdos bevételt hozott. A profit más kérdés, ott 2019 és 2020 rázósabban alakult. A 2016-os 508 milliós nyereséget egy évvel később 360 milliós, majd 382 milliós követte, de a világjárványt megelőző év már 23 milliós mínuszt hozott. Tavaly megint pozitív volt a mérleg, 69 milliós pluszban zártak. Maga a holding egyébként pusztán 23 embert foglalkoztat.