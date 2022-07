Tilos lesz nyitva tartani az üzlet ajtaját, ha megy a klíma - francia intézkedések a pazarlás ellen

Agnés Pannier-Runacher energiaügyi miniszter a Journal du Dimanche című francia vasárnapi lapban megjelent interjúban elmondta: a következő napokban két rendeletet fog kiadni: az első a városok méretétől függetlenül általánossá teszi a fényreklámok tilalmát hajnali 1 és 6 óra között, kivéve a repülőtereket és a pályaudvarokat. A második pedig megtiltja majd, hogy az üzletek ajtaja nyitva legyen, amíg a légkondicionáló és a fűtés működik - tette hozzá a tárcavezető az MTI szemléje szerint

Kifejtette, hogy

"az ajtók nyitva hagyása húsz százalékkal több energiafogyasztást jelent, és (...) ez abszurd."

Ha megy a klíma, be kell zárni a pékség ajtaját is. Fotó: Depositphotos

Július közepén, amikor Franciaországban rendkívüli hőhullám alakult ki, több városban, például Lyonban, Besanconban és Párizsban is az önkormányzatok elrendelték, hogy a légkondicionált üzletek bírság terhe mellett csukják be bejárataikat. A kormány azt tervezi, hogy ezt a tilalmat kiterjeszti az egész országra. Akár 750 eurós bírságra is számíthat, aki nem tartja be a rendelkezést, de kezdetben inkább a boltosok tájékoztatására összpontosítanak majd a hatóságok.

A fényreklámokra vonatkozó jelenlegi szabályozás különbséget tesz a 800 ezernél több vagy kevesebb lakosú városok között: Franciaországban a 800 ezernél kevesebb lakosú városokban hajnali 1 és 6 óra között tilos a fényreklám bekapcsolása. A nagyobb lakosságú településeken jelenleg a helyi reklámszabályozás az irányadó.

A hatályos törvény már most is előírja, hogy a kivilágított cégtáblákat és a kirakatok fényeit éjjel 1 órától ki kell kapcsolni.