Több év után pont került az Auchan felvásárlására

A GVH jóváhagyta az Auchan hazai leányvállalata, az Auchan Hungary Kft. felvásárlását – írja a hvg.hu.

A Biery Investments Zrt. lesz az új tulajdonos: ez az Indotek Group tulajdonában van, ami pedig az egyik legvagyonosabb magyar, Jellinek Dániel cége. A Biery a kiskereskedelmi lánc mellett az Auchan ingatlanhasznosító cégeit, a Ceetrus Hungary Kft.-t és az NHOOD Services Hungary Kft.-t, valamint a cég benzinkutait üzemeltető MH Auchan Benzinkutak Kft.-t is felvásárolta.

Kapcsolódó cikk Beszáll az Auchanba az Indotek Group - sikerült elérnünk Jellinek Dánielt Célegyenesbe fordultak azok a tárgyalások, amelynek eredményeként az Indotek kisebbségi részesedést szerez a magyarországi Auchan áruházakban.

Jellineknek ezzel több év után sikerült végre felvásárolnia az Auchant. A felek tavaly bejelentették, hogy Jellinek 47 százalékos tulajdonrészt vásárol az Auchanban, később azonban az is kiderült, hogy a kisebbségi tulajdonrész ellenére az egyedüli irányítási jog is a magyar milliárdoshoz kerül. Ezt hagyta most jóvá a GVH.