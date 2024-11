Trump győzelmét megjósolták a fogadóirodák

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Meglepő tény, hogy a nők és a férfiak egyforma arányban, 38 százalékban Harrisre, illetve 62 százalékban Trumpra fogadtak. A korábbi előrejelzések alapján, miszerint a nők nagyobb arányban szavaznak Harrisre, azt is várhattuk volna, hogy ez a trend a fogadásoknál is visszaköszön.

A fogadások kapcsán Tulik Ágnes , a Vegas.hu marketingigazgatója a következőket mondta: „A fogadások 63 százaléka Trumpra érkezett, és akadt olyan játékosunk is, aki összességében közel 1 millió forint értékben tett tétet a republikánus elnökjelölt győzelmére. A beérkezett fogadások összértékének pedig 79 százaléka az amerikai elnökválasztással kapcsolatban szintén Trumpra érkezett.”

Donald Trump két héttel a választások előtt osztotta meg a Truth Social oldalán, hogy a fogadóirodák szerint az ő győzelmi esélye 64, míg Kamala Harrisé csupán 35 százalék. Ebből a különbségből sikerült politikai tőkét kovácsolnia. A fogadóirodák egészen más módszerrel dolgoznak a nyereményszorzók alakításakor, mint a közvélemény-kutatók. A fogadás klasszikus szerencsejáték, ezért a szolgáltatást biztosító cégeknek figyelembe kell venniük, hogy a többség melyik jelölt győzelmére tippel inkább. Ez pedig nem feltétlenül racionális magatartás, a média torzítása is hatással lehet arra, hogy győztesként kire tippelünk, míg az urnáknál csak a saját véleményünk számít, és arra adjuk le a szavazatunkat, aki nekünk a legszimpatikusabb.

Míg az amerikai közvélemény-kutatások alig néhány százalékos különbséget mértek a két jelölt között, a fogadóirodák egyöntetűen és magas aránnyal Donald Trump győzelmét jelezték. A nemzetközi trendeknek megfelelően a hazai Vegas.hu fogadói oldalon is így alakultak a szorzók. A Magyarországra is külföldről érkező nyereményszorzók alapján közel 1,5-ös szorzóval kalkulálhatott az, aki Donald Trump újrázására tette a tétjeit. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy aki 1000 forintot tett a győzelmére, az a hivatalos eredményhirdetést követően 1500 forintot vehet majd kézhez.

