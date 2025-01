Tulajdonos- és vezetőváltás az Európai Utazási Biztosítónál

A Generali Biztosító Értékesítési Hálózata továbbra is értékesíti az EUB utasbiztosításait.

A változással párhuzamosan Lengyel Márk, az EUB vezérigazgatója jelezte távozási szándékát, ezért az EA döntése értelmében, a felügyeleti engedélyezések megtörténte után, Elek Andrea – aki jelenleg is az EUB igazgatósági tagja, illetve az EA Magyarország Kft. ügyvezetője – tölti be az EUB vezérigazgatói pozícióját.

2025. január 31-i hatállyal az EUB többségi tulajdonosa az Europ Assistance SA (Franciaország) lesz, de továbbra is része marad a nemzetközi Generali Csoportnak, mivel a francia Europ Assistance (EA) tulajdonosa a Generali Csoport. A tulajdonosváltással a Generali Csoport célja, a meglévő nemzetközi utasbiztosítási tudás és tapasztalat még hatékonyabb felhasználása a magyarországi piacon – áll a szervezet sajtóközleményében.

A szükséges hatósági engedélyek beérkezése után, tervezetten 2025. január 31-i hatállyal, az Európai Utazási Biztosító (EUB) új többségi tulajdonosa a francia Europ Assistance SA lesz. Lengyel Márk, az EUB vezérigazgatója jelezte távozási szándékát, így az Europ Assistance (EA) döntése értelmében a továbbiakban Elek Andrea tölti majd be az EUB vezérigazgatói pozícióját.

