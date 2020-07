TV2 vs. RTL Klub – a járvány a tévénézési szokásokba is bekavart

A félév végén, hosszú idő után igazi győzelmi jelentést fogalmazhattak a TV2 sajtóosztályán. Mint írták, immár hivatalos – a TV2 lett Magyarország legnézettebb csatornája 2020 első hat hónapjában: a Nielsen Közönségmérés adatai szerint a teljes napra vonatkozó 9,4 százalékos átlagos közönségarányával a TV2 lekörözte a konkurens csatornákat a 18-59 korcsoportot vizsgálva. A nézettségi adatok alapján az első félévben az RTL Magyarország átlagos nézői részesedése teljes napon 21,7 százalék volt, míg a TV2 Csoport magasabb átlagot ért el és 23,8-os nézői részesedéssel zárt.

Ha csak a közleményből tájékozódnánk (esetleg az azt mindenféle kommentár nélkül leközlő site-okról), akkor azt gondolhatnánk, hogy az RTL Klubnak és a kábelcsatornáiknak is „reszeltek”, a TV2 lesöpörte a konkurenciát. A helyzet azonban ezúttal sem ilyen egyszerű, a folyamatokra ugyanis döntő hatással volt a koronavírus járvány, illetve az arra hozott RTL Klub-döntések. Érdemes továbbá azt is megjegyezni, hogy az RTL Klub hosszú évek óta az esti, 19 és 23 óra közötti periódusra fókuszál, a reggeli és a koradélutáni időszakot inkább kötelezően kitöltendő időszaknak tartja csak. Ezzel szemben a TV2 erősebb reggeli magazint épített fel, és az ebéd utáni időszakban erőteljesebb nézői érdeklődést kiváltó sorozatokat vetít. Így a teljes napot tekintve a TV2 eddig sem volt lemaradva, sőt a teljes lakosságot tekintve egy ideje már piacvezetőnek számít.

Mind a két csatorna bekezdett

Az évet ugyan nem kezdte különösebben erősen az RTL Klub, ami persze nem csak rajta múlt. A TV2 ugyanis már az év elején elindította az első évadával óriási sikert arató Exatlon újabb szezonját. Ennek révén pedig a hétköznapokon viszonylag kiegyenlített küzdelem alakult ki. Az esték első felét a Drága örökösök révén az RTL Klub nyerte, majd a későbbi időszakban a sportreality révén a TV2-t nézték többen, még a fiatalabb generáció (18-49 és 18-59 korcsoportokban) is.

Változást az hozott, amikor mindkét adó elindította a hétvégi showműsorát. A piacra jellemzően egyébként megint ugyanazt a formátumot futtatták. A jelmezbe öltöztetett celebek éneklős műsorának eredeti formátuma az RTL-hez került, míg a TV2 annak egy továbbfejlesztett/koppintott verzióját vette meg. Ha valaki megnézte a díszleteket, akkor ez persze visszaköszönt. A TV2 viszont abból a szempontból mindenképpen ügyes volt, hogy jó hosszú műsort csinált, így az túlnyúlt az RTL Klub adásán. Emellett a zsűri kiválasztása is jó volt, hiszen a harsány és kevésbé extrovertált tagok elég jól kiegészítették egymást. Ráadásul a szereplők, énekesek közé sikerült olyan embereket megnyerni, akik tényleg meglepetést okoztak, így például az első adásban Szőke Zoltánt, aki nem sokkal korábban köszönt el az RTL-től, miután közel 20 évig vitte Berényi Miklós szerepét a Barátok közt szappanoperában.

Ha megnézzük a két nagy csatorna főműsoridejének nézettségét, akkor láthatjuk, hogy az RTL Klub az elfogadható hétköznapok és az erős hétvégék kombinációjaként évek óta nem látott szintre tudta feltornázni a közönségarányát. Ráadásul úgy, hogy a TV2 egész komolyan tudta tartani a lépést. A járvány terjedése és a kijárási korlátozások még segítették is a tévécsatornákat abból a szempontból, hogy egyre többen ültek esténként a készülékek elé, illetve akik nem találtak sportműsort, azok közül sokan valamelyik nagy csatornán kötöttek ki. Volt olyan hét, amikor öt műsor is 1 milliós nézettséget ért el, ehhez hasonlóra megint csak évek óta nem volt példa. Emlékeink szerint a 2016-os foci-EB idején volt ilyen utoljára.

Az Álarcos énekes és A mi kis falunk kifutása után viszont az RTL Klub nem igazán tudta, hogy mitévő legyen. A döntéseket vélhetőleg több fontos tényező befolyásolta, az egyik, hogy a piaci hirdetők gyakorlatilag teljesen eltűntek, így a bevételeik valószínűleg erősen visszaestek. Emellett sok esetben kellett forgatásokat leállítani, és nem lehetett tudni, hogy mikor lehet majd ismét a sorozatokon dolgozni. Az sem volt lényegtelen, hogy az emberek a járvány kapcsán sokkal több hírt fogyasztottak, ennek köszönhetően pedig a korábban rendre igen gyengén szereplő M1 nézettsége is előre tört.

Nagy hátraarc az RTL-től

Az RTL Klub ugyan elindította a Tanár című sorozat első részét, de ezt követően takarékra állították a gépezetet, és ami azt jelentette, hogy két olcsónak tűnő karanténshow került a hétvégi kínálatba. Ezzel szemben a TV2, amely hosszú ideje az állami hirdetések fő haszonélvezője, igyekezett erősíteni, és hétköznapokon „csúcsra járatta” az Exatlont, és a Nicsak, ki vagyok? is folytatódott. Ezután nem csoda, hogy április végétől május végéig fölényesen uralták a mezőnyt. Nem csak a TV2 kontra RTL Klub összevetésben, de csoportszinten is elléptek a konkurenciától, még az utóbbinak fontos 18-49-es korcsoportban 19-23 óra között is.

Júniusban, miután kifutottak a TV2 fent említett igen sikeres műsorai, ők is látványosan visszaestek. Más kérdés, hogy minimális előnye így is lett a mind csatorna, mind csoportszinten az adónak.

Az RTL Magyarország, amely kevesebb kábelcsatornával rendelkezik, mint a vetélytársa, elsősorban a zászlóshajónak számító országos adó miatt esett vissza, a kisebb adói ugyanis jól teljesítettek. A Film+ időnként még az anyacsatornát is megközelítette, és összességében a Cool számai is nőttek. Ha a TV2 kábelcsatornáinak számait nézzük, ott is kisebb hullámzást láthattunk. A korábbiakhoz képest nagyot a sportcsatornák veszítettek, amelyek műsor nélkül maradtak a karantén ideje alatt.

Az elmúlt hetekben immár a TV2 is szinte csak korábbi műsorokat ismétel, így augusztus 20-ig nagy csoda nem várható a nézettségi versenyben. Arra viszont lehet számítani, hogyha nem lesz újabb komoly járványhullám, akkor a nyár végén és az őszi hónapokban mindkét médiavállalat megpróbál beleerősíteni, és a fiókba tett műsorok mellett számos újdonsággal fognak előrukkolni. A TV2 biztos, hogy jön majd a Bödörékkel, az RTL pedig már forgatja a Drága örökösök negyedik évadát, A mi kis falunk következő etapját, és biztos levetítik A tanárt is.