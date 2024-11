Új korszak kezdődött, Parragh Lászlót kiradírozzák: újabb pozíciót veszített

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A Világgazdaság arról is ír: a KAVOSZ vezérigazgatója Krisán László maradt, „kapott egy esélyt, hogy bizonyítsa, képes együttdolgozni az MKIK új vezetésével” – mondta a a lap egyik forrása.

A Világgazdaság értesülései szerint hétfő kora este tisztújítás történt a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zrt-nél (KAVOSZ). Az ügy érdekessége, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara után ebben a szervezetben is elvesztette pozícióját Parragh László: eddig az igazgatóság elnöke volt, mostantól viszont Balog Ádám korábbi MNB-alelnök tölti be ezt a pozíciót.

Parragh László sorra veszíti el pozíciót: az MKIK elnöki tisztjéek elvesztése után a Széchenyi Kártyát kiadó társaságnál is leváltották.

