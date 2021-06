Újabb rangsor élére került Mészáros Lőrinc

A járvány okozta válság ellenére tovább nőtt a 100 Leggazdagabb magyar vagyona. Az idei - sorrendben 20. - összeállítás adatai szerint az összesített vagyon 5586,7 milliárd forintot tett ki, ami óriási növekedés két évtized alatt, hiszen az első kiadványban a leggazdagabbak együtt 632,4 milliárd forintos vagyonnal bírtak.

A Szakonyi Péter és csapata által összeállított lista élére idén Mészáros Lőrinc került, aki Csányi Sándort váltotta az élen. Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója első ízben 2011-ben került a vagyoni lista első helyére - Demján Sándort váltotta, és egy évtizeden át megőrizte vezető helyét.

Jött, látott, győzött (MTI fotó) Jött, látott, győzött (MTI fotó)

Mészáros Lőrinc vagyonát idén 455 milliárd forintra, Csányi Sándorét pedig 420 milliárd forintra becsülte a kiadvány. A harmadik helyen 305 milliárd forinttal Gattyán György, a negyediken Felcsuti Zsolt 246 milliárd forinttal áll.

Az első tízben alapvető változás nem következett be az elmúlt egy évben: sorrendben az ötödik Veres Tibor (230 milliárd) akit Bige László ( 201 milliárd), Széles Gábor (181 milliárd), Szíjj László ( 177 milliárd), Jellinek Dániel (170 milliárd) és Kasza Lajos ( 121 milliárd) követ. A ranglista első tíz helyezettjének összvagyona 2506 milliárd forintra nőtt - ez majd’ fele az első száz magyar összvagyonának.

Heten idén debütáltak

A 100 Leggazdagabb magyar idei listájára hét új szereplő került fel. A legelőkelőbb, 32. helyre Gál Miklós került. Az MKB Bankból, Takarékbankból és Budapest Bankból most alakuló Magyar Bankholdng Zrt. résztulajdonosának vagyonát 41,5 milliárd forintra értékelték. Az 57. helyen lépett be a leggazdagabbak közé Balázs Attila. A Bayer Construct építőipari cégcsoport tulajdonosának vagyonát 27 milliárd forintra becsülték. A lista második felében kapott helyet Illés Tamás, aki 64., Kreinbacher József, aki 65. helyen áll. A biztosítási piacra néhány évvel ezelőtt berobbant Keszthelyi Erik a 72. helyre érkezett, míg az élelmiszer kereskedelemben egyre meghatározóbb Halker cégcsoport két tulajdonosa - Gregorics László és Gödry Zoltán - a 75. helyen található közel 20 milliárdos vagyonnal. Az elmúlt hónapokban hihetetlen tőzsdei száguldást mutató Masterplast többségi tulajdonosa is felkerült a listára: Tibor Dávid a 94. helyen “mutatkozott be” a 100 Leggazdagabb magyar idei listáján.

A Masterplast szárnyalása repítette a listára Tibor Dávidot (Forrás: Masterplast) A Masterplast szárnyalása repítette a listára Tibor Dávidot (Forrás: Masterplast)

Többszázan a regionális listákon

Kibővített és kiegészített regionális listákat közöl a lap idén is. Az országrészek szerinti felosztásban azon személyek kaptak helyet, akiknek vagyona óvatos becslés szerint is meghaladja a belépési küszöbnek számító 2 milliárd forintot. Ezek a becslések a 100 leggazdagabb személyekkel ellentétben - ahol már a 2020-as eredményeket is számba tudtuk venni - a cégek 2019-es eredményeire épülnek. Esetükben az értékbecslés hátránya az, hogy a 2019-es eredmények még nem tartalmazzák a koronavírus járvány okozta válság következményeit.

Ötvenfős befolyásos csapat

A 100 Leggazdagabb magyar kiadvány idén is kísérletet tett a legbefolyásosabbak felsorolására. Az évek óta népszerű befolyásbarométer - amely 11 politikai elemző hangsúlyozottan szubjektív véleményét összegzi - az ország ötven legbefolyásosabb személyét mutatja be. Az élen immár évek óta a miniszterelnök áll, akit Csányi Sándor és Mészáros Lőrinc követ. A további sorrend: Pintér Sándor, Rogán Antal, Szíjjártó Péter, Matolcsy György, Garancsi István, Varga Mihály és a 10.-ként rangsorolt Kubatov Gábor. Az ötvenes listára egy sor bankár és üzletember is felkerült. Az ellenzéki politikusok közül viszont csak ketten jutottak be a “ befolyásos elitbe”. Karácsony Gergelyt a 22., Gyurcsány Ferencet pedig a 27. legbefolyásosabb személynek tartják.