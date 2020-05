Vádat emeltek Bige László ellen

Az ügyészség vagyonelkobzást indítványozott a vesztegetési pénzre, amit a nyomozóhatóság Bige László bankszámláján már le is foglalt, és további 20 millió forint büntetést is szükségesnek tart. Emellett börtönbüntetést kér a milliárdosra, de abban az esetben, ha az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, az ügyészség megelégedne két év börtönbüntetéssel öt évre felfüggesztve.

Az ügyészség szerint Bige megállapodott egy vállalkozóval abban, hogy több ezer tonna terméket ad át neki, a forgalmazó azt a piaci árnál olcsóbban, részben számla nélkül értékesíti, az összeget pedig átadja a milliárdosnak. Aki cserében vállalta, hogy a vállalkozónál letétbe helyezett terméket később minőségi kifogásra hivatkozva leértékeli, így a forgalmazó is haszonhoz juthat. Mindez 2010-ben történt, amikor az ügyészség szerint a terméket készpénzért, számla nélkül értékesítő vállalkozó 135 millió forintot csorgatott vissza Bigének, amivel saját cégének nem számolt el.

Az üzletembert tavaly tavasszal őrizetbe vették, és házkutatást is tartott nála a rendőrség. De nem az eddig ismert ügyben, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt hallgatták ki a Bige Holding tulajdonosát, hanem vesztegetéssel gyanúsították, részleteket azonban a rendőrség a nyomozás érdekeire hivatkozva nem árult el.

Mint emlékezetes, Bige szolnoki műtrágyagyárát 2018-ban lerohanták a hulladékgazdálkodás rendjének megsértését gyanító hatóságok, majd felfüggesztették az üzem működési engedélyét, majd a nyomozók őt magát is 72 órára bent tartották.

