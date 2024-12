Vállalati finanszírozás újragondolva: a faktoring előnyei

Az MBH Bank rendelkezik a vállalati ügyfélszegmens legnagyobb piaci részesedésével. Hogyan mutatkozik meg ez a pozíció a bank faktoring területén?

Valóban nagyon erősek vagyunk ebben a szegmensben, a meglévő ügyfélkörünk jelentős piacot jelent a faktoring termékeink számára is, sőt, nyitott a tér a további növekedésre. Az ügyfélkörön belül például az agrárpiacon rendelkezünk kimagasló részesedéssel, a legkisebb termelőtől a legnagyobb agrárvállalatig értékesítünk. De persze nem csak ezen múlik a sikerünk.

Adja magát a kérdés, hogy akkor még min múlik?

Az MBH Bank faktoring területe az egyik legdinamikusabban bővülő faktoring szervezet ma Magyarországon. Több mint kétszeresére növeltük a forgalmunkat az elmúlt évhez képest, az állománynövekedés pedig még ezt is meghaladta. Ez vélhetően annak köszönhető, hogy nagyon széles a termékpalettánk, nagyon sokféle igényt próbálunk lefedni faktoringtermékekkel. Két éve az MBH Banknak talán 3 faktoring terméke volt, most ott tartunk, hogy több mint 10 ilyen kockázati termékkel rendelkezünk.

Milyen igényeket tud lefedni a faktoring?

Mondok néhány példát. Adott egy mezőgazdasági termelő, aki európai uniós támogatásokat szeretne felhasználni. Ebben az esetben még mielőtt megérkezne hozzá az elnyert összeg, megelőző faktoringtermékekkel lehet azt előfinanszíroztatni. Ez egy három éves agrártámogatás-finanszírozásnál azt jelenti, hogy az ügyfelek nem csak az adott év támogatását finanszíroztathatják elő, hanem a következő két év támogatását is előre megkapják tőlünk folyamatos finanszírozás formájában. Így amikor a következő évben megérkezik az idei támogatás, az ügyfél újra finanszírozhatja a következő évet, ezt folyamatosan megismételve. Ennek eredményeképpen a cég rendelkezésére áll a három év támogatásának teljes összege. Ezzel szemben a multinacionális cégeknek főként klasszikus működőtőke-optimalizáló megoldásokra van szüksége, ebben az esetben komplett vevőállományokat tudunk kivásárolni. Általában mondhatom, nincs olyan ügyfél, aki kifejezetten faktorfinanszírozást szeretne. Olyan ügyfél van, aki hitelt szeretne gyorsan, egyszerűen, vagy valamilyen speciális igénye van. A bank feladata az, hogy megtalálja számára a legjobb megoldást, ami adott esetben lehet, hogy hitel, más esetben lehet, hogy faktoring.

dr. Molnár Tamás növekvő piacra számít

Fotó: MBH Bank

Ki számít jó ügyfélnek faktoring szempontból?

Minden követelés faktorálható, amely vagy kiszámlázott vevőkövetelés, vagy jogszabályból, szerződésből eredő követelés. Ez egy nagyon széles paletta. Szinte nincs olyan vállalat, amelynek nincs faktorálható követelésállománya. Kinek éri meg a faktoring? Aki egyszerűen, biztosíték nélkül szeretne finanszírozást, vagy vevői nemfizetési kockázat ellen keres megoldást. A faktoring gyorsan elérhető, most már minimális adminisztrációval.

Mi a faktoring előnye a többi terméktípushoz képest?

Ha belegondolunk, minden kkv önmagában egy bank, mert hitelezi a saját vevőit. De vajon jól van-e ez így? Nem lenne jobb, ha a vállalkozás saját vevőinek hitelezése helyett inkább arra költhetné a nála levő pénzt, amire szeretné? Pont erre nagyon jó megoldás a faktoring, a vállalat készpénzzé tudja tenni a vevőportfólióját. Ebből a szempontból hasonlít is a termék egy hitelhez, de el is tér tőle. Hasonlít abban, hogy forrást biztosít a cég számára, azonban míg a hitelezés esetén szükség van az ügyfél hitelképességének megállapítására, addig a faktoring esetében a vállalat vevői mixének hitelképessége a kérdés. Ha a vállalat nagyon jó vevői portfólióval rendelkezik, akkor nagyon nagy összeghez is hozzájuthat anélkül, hogy bármilyen biztosítékra szükség lenne. Ezen felül a faktoring kockázatkezelésre is alkalmas. Mi úgy tudjuk megvásárolni a követeléseket, hogy egyben biztosítjuk is. Az MBH Bank akár a bruttó számlaösszeg 100%-ig garantálni tudja a vevői fizetést az ügyfélnek akkor is, ha a vevő a végén nem fog fizetni.

Mely szektorokra lőnek? Kik számítanak célpiacnak?

Említettük a kkv-kat, nagyvállalatokat, illetve természetesen az agrárszektort, ahol az MBH Banknak van messze a legnagyobb ügyfélköre Magyarországon. Ezen felül nagyon speciális célszektor az egészségügy. Itt is az egyik legerősebbek vagyunk most itthon. Ebben az ágazatban a kórházi követelések esetén jellemzően a fizetési határidőnél hosszabb idő alatt történik meg a teljesítés, amit a piac egyébként már beárazott. A bank ebben a szektorban élő és lejárt követeléseket vásárol fel, akár a bruttó számlaösszeg 100%-án, visszkereset nélkül, ezáltal biztosítva az ügyfelek számára a pénzügyi stabilitást.

Mit vár a következő évtől? 2025-ben még népszerűbb lesz a faktoring?

Én arra számítok, hogy a jövő évben is növekvő piac lesz, Magyarországon a faktoring piaca felívelésben van, hiszen bőven van tér a bővülésre. Nyugat-Európában a faktorpiac még jóval nagyobb GDP-arányosan a hazaihoz képest.

Milyen további tervei vannak a növekedés tekintetében banknak?

Az MBH Bank számára továbbra is egyértelmű cél, hogy a következő évben is messze a piac fölött növekedjünk.Ahogy most látjuk, gyakorlatilag idén nagyjából megdupláztuk a piacrészünket. A jövő évben ez már talán túl agresszív cél lenne, de nagymértékben szeretnénk továbbra is növelni a bank piaci részesedését.

