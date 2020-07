Végrehajtást rendelt el a bíróság az Újpest fociklub ellen

A cégbíróság június végén jegyezte be a cégkivonatba a végrehajtás elrendelését.

Az Újpest 1885 Kft. - a többi NBI-es klubbal ellentétben - a naptári évtől eltérő üzleti évre állt át néhány évvel ezelőtt, vagyis a bajnoki szezonhoz igazodóan július 1. és június 30. közötti időszakra készíti el beszámolóját. Éppen ezért a legfrissebb, tavaly júliussal kezdődő és idén júniussal végetérő időszak számait majd csak év végén ismerhetjük meg. Az elérhető legutóbbi beszámoló alapján azonban - a több mint félmilliárdos veszteség ellenére is - meglepő lenne, ha a most elindított végrehajtási eljárás teljes folyamatában lezajlódna . A 16,51 millió forint plusz késedelmi kamat ugyanis elenyésző tételnek tűnik a 800 milliós bevételhez és a 162 milliós pénzeszközökhöz képest.

A cégtörténet alapján az Újpest 1885 Kft.-nek nem ez az első ilyen ügye, mivel legutóbb tavaly októberben, majd előtte 2018 novemberében és szeptemberében is belecsúsztak egy-egy ilyen szituációba.

Újfent rendezetlen anyagi ügye keletkezett a lila-fehér focicsapat mögött álló Újpest 1885 Futball Kft.-nek. A Fővárosi Bíróság 2020. június 18-án ugyanis elrendelte a végrehajtást a társaság ellen, melyet a cégbíróság június 30-án be is jegyzett a cégkivonatba.

