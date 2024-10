Ez gyorsan ment: Orbán Viktor hétfőn Georgiába utazik

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Orbán Viktor miniszterelnök és Irakli Kobahidze georgiai kormányfő tárgyalása a Karmelita kolostorban 2024. április 25-én. Két nappal a georgiai választások után Tbilisziben is asztalhoz ülhetnek. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnök is megerősítette a látogatást a HVG-nek. Mint írta, Irakli Kobakhidze miniszterelnök meghívására Orbán Viktor hivatalos tárgyalásokat folytat Tbilisziben hétfőn és kedden. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter és Varga Mihály pénzügyminiszter is a miniszterelnökkel tart.

Mindössze két nappal a parlamenti választások után, amelynek megnyeréséhez Orbán Viktor már jó előre gratulált az oroszbarát kormányzópártnak, Georgiába utazik Orbán Viktor. A Bloomberg információt a georgiai miniszterelnök sajtófőnöke erősítette meg - számol be a HVG . A hivatalos fogadó ceremóniát október 29-én, kedden tartják, melyet négyszemközti tárgyalások és egy sajtótájékoztató is követ.

