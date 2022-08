Faluebéd, faluvacsora, habparti és tűzijáték – ez mind lesz Felcsúton és Alcsútdobozon

"Hol fognak szörfözni a NER-es újgazdagok, ha kiszárad a Velencei-tó?"

Kezd túlnépesedni a Velencei-tó környéke. Már Budapest agglomerációjának számít, miközben maga a tó is veszélybe került a brutális szárazság miatt. A helyieken kívül a rendszeresen ott nyaralók között is vannak már aggódók. Egyikük levelét idézzük most.