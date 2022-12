„Miért olcsóbb a saját márkás termék a szupermarketben mint a rendes?” - olvasói levél

Aranyélet című rovatunkban a hét közepén videós darabokat közlünk, amiben a hét aktuális történéseiről kérdezzük az utca emberét. Vasárnap esténként olvasói levelek jönnek. Bármilyen hétköznapi tapasztalatáról írhat a közvetlen környezetéből, vagy kikapcsolódása idejéről. Jóról is, rosszról is, a lényeg, hogy röviden és szélsőségektől mentesen írja meg.

Lassan elfogynak a szavak az áremelkedésre. Fotó: Pixabay

„Tisztelt szerkesztőség!

Nem akarom rabolni az idejüket, de nem értek valamit és jó lenne ha megmagyaráznák. Arról van szó, hogy évek óta a közeli szupermarketbe járok (nem írom le a nevét, mert nem akarok reklámot neki) és egyre több olyan terméket látok ott, amit nem ismerek. A cég nevével meg a logojával van ellátva a tej, a sajt és még az olaj is és ami a legfontosabb: érzékelhetően olcsóbb mint az ismert, mondjuk így „rendes” márkájú áruk.

Vannak aztán olyanok is, amik teljesen ismeretlen nevű vagy márkájú élelmiszerek. Rákérdeztem az eladónál, azt mondta, ezek is úgynevezett saját márkások, csak épp most kezdik bevezetni őket a piacra. Nyugodjak meg, majdnem olyan vagy akár pont olyan jók, mint a nagy világmárkák.

Kipróbáltam egy-kettőt, elég kíváncsi vagyok, és nem nagyon volt különbség, pedig figyeltem az ízekre, az illatokra és még a csomagolásra is. A mennyiséggel sem volt baj. Pont annyi, mint a márkás. Tessék nekem megmondani, hogy miért olcsóbb a saját márkás termék a szupermarketben mint a rendes!

Honnan veszik ezt, hogy olcsóbban tudják adni? Megnéztem a dobozon: a származási hely vagy Magyarország vagy az Európai Unió. Ez rendben van, tehát nyilván főleg helyi termelőktől veszik és átcsomagolják. Ha ez így van, és nyilván így van, akkor ennek csak örülni lehet, mert akkor a magyar cégek legalább pénzhez jutnak, az emberek meg megtarthatják az állásukat. De akkor miért teszik ki az ismert világmárkák termékeit a saját mellé? Azt így sokkal nehezebb lesz eladni, hiszen a többség az olcsóbbat keresi, azt fogja megvenni.

Az igazság kedvéért azért ideírom, hogy ez csak viszonylagos olcsóság. Ahogy írtam, rendszeresen járok ebbe a boltba, nézem az árakat is és a saját márkás termékek ára is nagyon felment. De legalább nem annyira, mint az általam ismert nagy márkásoké.

Üdvözlettel

P. Gézáné, Budapest"