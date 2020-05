Ingatlanalapokba is fektethetne az Eximbank

A parlament előtt fekvő törvénymódosító javaslat elfogadása esetén nemcsak maga gründolhatna ingatlanokba fektető alapot, hanem a már létezők jegyeiből is vásárolhatna. Az Eximbank jelenleg csak bel- és külföldi kockázati- és magántőkealapokban érdekelt, az ezekbe tett tőkéje 2019 végén együttesen 87 milliárd forintot ért.

A kockázatokat tovább mérsékli a diverzifikáció. Az ingatlanalap az ingatlanpiac különböző piaci szegmenseiben és eltérő földrajzi helyszíneken fektet be, amelyeket az egyéni befektető nem tudna megtenni – érvel a törvénymódosító javaslat amellett, hogy az Eximbank, mint befektető a befektetési portfólió építésénél a hazai és nemzetközi magántőkealapok mellett ingatlanalapba is helyezhessen tőkét, kihasználva az ingatlanpiac által kínált stabil hozamot és diverzifikációs lehetőségeket. Egy ingatlanalap méretéből adódóan sok elemből álló, jól strukturált ingatlanportfoliót képes felvásárolni, majd üzemeltetni, hasznosítani, ezért megfelelő szakértői felügyelet mellett viszonylag alacsony kockázatú befektetésnek tekinthető.

Ha azonban az Országgyűlés az áldását adja, a jövőben bel- és külföldi ingatlanalapokba is tehet pénzt az Eximbank. Ezzel „finanszírozni tudná a hazai ingatlanfejlesztéssel foglalkozó társaságokat, azzal, hogy ezen alapok tőkéjéből akár külföldön vásárolt ipari, idegenforgalmi, irodai, stb. ingatlanokfejlesztésében, üzemeltetésében kapjanak szerepet” – olvasható a kormány nevében Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter által jegyzett törvénymódosító javaslat indoklásában.

Lapunk érdeklődésére tavaly februárban az Eximbank azt válaszolta , hogy az akkor még két magántőkealap 7 cégbe fektetett be, amelyek együttesen 4 milliárd forint feletti exportárbevételt termeltek, 2018-as árbevételük pedig meghaladta a 10 milliárd forintot.

Meglehetősen nagy visszhangot kapott a hazai sajtóban 2015 végén, hogy a száz százalékban állami tulajdonú Eximbank egy célzottnak tűnő eljárásban 16 milliárd forintot bízott az akkor még ismeretlennek számító GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-re. E pénzből két alap jött létre, az Exim Exportösztönző Magántőkealap 10 milliárd, az Exim Növekedési Magántőkealap 6 milliárd forinttal. A GB rövidítés a kockázatitőkealap-kezelő két tulajdonos nevének kezdőbetűit takarja: Gubicza Ágostonét és Boris Mihályét. Megbízásuk azért is került kereszttűzbe, mert Gubiczáról úgy hírlik, jó barátságban van a fideszes politikai elit tagjaival, az Index szerint ő vette el például Rogán Antal első feleségét és így neveli a miniszter első gyermekét is.

