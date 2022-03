Az invázió ellenére is arany útlevéllel csábítják az oroszokat Bulgáriába 

A bird.bg bolgár oknyomozó portál szerint vezető orosz bankárok nemrégen bolgár állampolgárságot szereztek. Vagyis gyakorlatilag új életet kezdhetnek és szabadon mozoghatnak az Európai Unióban. Köztük van Roman Nagajev, az orosz VTB Capital bank volt befektetési banki igazgatója, Dmitrij Kusajev, a Credit Suisse moszkvai irodájának igazgatója és Igor Finogenov, az Eurázsiai Fejlesztési Bank volt igazgatója. Utóbbi bankár előzőleg a moszkvai pénzügyminisztériumban tevékenykedett.

Az állampolgársághoz nem kellett mást tenni, mint felkutatni egy bolgár felmenőt és igazolni a vér szerinti kapcsolatot. Még jó időben tették ezt, mert az Európai Unió vezetői épp a hét elején jelentették be, hogy az orosz rezsim legnagyobb haszonélvezői, az oligarchák és sok bankvezető nem kaphat uniós útlevelet és nem kezdhet semmilyen vállalkozásba az unió területén.

A bankárokat azonban "egyszerű oroszok" is követhetik, akikre még nem vonatkozik semmiféle ilyen korlátozás. Több erre szakosodott oldal is működik, mi a starteulife.com-ot böngésztük és az alábbiakat találtuk.

A Független Államok Közösségéhez (volt szovjet tagköztársaságok nagy része) tartozó valamelyik államból is érdemes jelentkezni, de az oldal leginkább az oroszoknak ajánlja ezt. Valamelyik szülőnek vagy nagyszülőnek bolgárnak kell lennie, ezt igazolni kell, akár egy házassági levéllel vagy születési anyakönyvi kivonattal. Nem kötelező Bulgáriában élni és mindössze alapfokú bolgár nyelvtudás kell, ami az oroszoknak nem gond, hiszen egy nyelvcsaládban vannak a bolgárokkal.

Van azonban egy bökkenő, így különösen a légi embargó bevezetése után: kétszer el kell utazni Szófiába különféle interjúkra és ügyintézésre. Persze lehet kerülő úton is, de az sokáig tart és drága is, de vélhetően még így is olcsóbb az egész, mintha letelepedési kötvényeket vennének vagy más, több százezer eurós befektetést eszközölnének, ahogy néhány uniós ország ezt előírja.

Az oldal hívogató reklámja szerint mindez legális és csupán 4000 euróba kerül, egyes esetekben kicsit többe, ha bonyolultabb beszerezni az igazolásokat. Belengetik továbbá, hogy ügyvédeik végig kísérik a folyamaton az ügyfelet, elintézik a papírmunkákat, segítenek kitölteni a formanyomtatványokat, tanácsokat adnak a sikeres interjúkhoz és „odafigyelnek a nüanszokra is”, ami vélhetően a hatóság embereinek a megkenését jelenti, ha valami „gond” lenne.

Megjegyzik még, hogy az oroszok megtarthatják orosz útlevelüket és állampolgárságukat is. Külön felhívják a figyelmet, hogy Bulgáriában több uniós országgal ellentétben nem évekig tart az állampolgárság megszerzése, hanem az ügyfél 12-15 hónap múlva várhatja az értesítést az állampolgárság megkapásáról.

Példának egyebek mellett Ciprust hozták fel, ahol hét évet kell várni erre, miután valaki legalább 300 ezer eurót befektet a szigetországban és elhelyez 30 ezer eurónyi letétet. Portugáliában öt év után lehet valaki állampolgár és ehhez először 350 ezer eurónyi befektetés kell vagy 400 ezer eurós alaptőkével céget kell alapítani és működtetni. Görögországban legalább 250 ezer euró értékű ingatlant kell vásárolni és nem keveset, 10 évet kell várni ugyanerre – érvelt a portál.

Az oroszok vízummentesen jelenleg 116 országba utazhatnak a világon, az ukránok 130-ba (ha van biometrikus azonosításra alkalmas útlevelük), a belaruszok mindössze 75 országot kereshetnek fel vízum nélkül.

„De ha ön Bulgáriát választja, akkor több mint 170 országba lesz szabad az út” – toldotta meg ismertetőjét a portál.