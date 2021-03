Egyenesbe állt az Ever Given, beesett az olaj

Az olajár hétfőn csökkent, az európai kereskedési idő kezdete előtt két órával a Brent nyersolaj ára 1,54 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben (hordónként 63,44 dolláron), a WTI ára pedig 1,74 százalékkal 59,91 dollárra csökkent. A Brent ára a múlt hét hétfői kezdéshez képest 1,5 százalékos, a WTI ára pedig 2,5 százalékos csökkenést mutatott. Igaz, hétfőn délelőtt az esés egy részét ledolgozta az olaj, amiben talán közrejátszhatott az a hír, hogy robbanás történt Indonézia egyik legnagyobb olajfinomítójában, ám így is mínuszban állt az árfolyam a múlt pénteki szinthez képest.

Már a hétvégén is érkeztek pozitív hírek a Szuezi-csatornában keresztbe fordult konténerszállító hajóról, az akkori információk arról szóltak, hogy ugyan sikerült megmozdítani az Ever Givent, ám a vízi utat akkor még nem tudták szabaddá tenni. Hétfőn hajnalban viszont rendeződött a helyzet: egyenesbe állt a csatornát egy hétig elzáró teherhajó - közölték a Reuters hírügynökséggel meg nem nevezett tisztségviselők. A hírügynökséggel ezt bizonyító felvételeket is megosztottak.

Munkagépekkel és vontatóhajókkal próbálják kiszabadítani a keresztbe fordult és beszorult Ever Given nevű konténerszállítót a Szuezi-csatornában 2021. március 28-án. (Fotó: MTI/EPA/Maxar Technologies) Munkagépekkel és vontatóhajókkal próbálják kiszabadítani a keresztbe fordult és beszorult Ever Given nevű konténerszállítót a Szuezi-csatornában 2021. március 28-án. (Fotó: MTI/EPA/Maxar Technologies)

Jó hír az is, hogy sikerült beindítani az Ever Given konténerszállító motorját, így az el tudja hagyni a csatorna területét. A panamai zászló alatt közlekedő, japán tulajdonú konténerhajó erős szél hatására állt keresztbe egy héttel ezelőtt a csatorna egy szűk szakaszán, és beékelődött. Ez pedig azért volt különösen problémás, mert ez a vízi útvonal a Kelet-Nyugat közötti egyik legfontosabb hajózási útvonal.

Érdemes megemlíteni, hogy a tengeri szállítmányok 12 százaléka halad keresztül ezen a vidéken, a kitermelés fizikai közelsége miatt az olajszállítmányoknak pedig még ennél is nagyobb része halad át a Szuezi-csatornán.