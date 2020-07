Raktárból is lehet milliárdokat kaszálni, Ecseren már tudják hogyan

Járvány ide vagy oda, szinte nem volt olyan hónap idén, amikor ne jelentettek volna be jelentős logisztikai beruházást Magyarországon. Ezekből jókora falathoz jutott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tőszomszédja, Ecser, amelynek külterületén kiváló adottságú ipari ingatlanok nőnek ki a földből. Ráadásul további megfelelő - igaz nem önkormányzati - telkek is rendelkezésre állnak. A felépülő raktárközpontok révén keletkező iparűzési adóból méretes bevétele lehet a kistelepülésnek, ahol így folytatódhat az infrastruktúra fejlesztése és más, akár szociális beruházásokra is sor kerülhet. Ehhez azonban a település vezetőinek el kell érni, hogy ne vonják el ezt a pénzt, mint ahogy az ötmilliárd forint feletti beruházások esetében ezt megteszi a kormány.

A e-kereskedelem megdobta a raktárigényeket. (forrás: pixabay.com

Kedden vált nyilvánossá, hogy a belgiumi Weerts Group 30,6 hektárnyi területet vásárolt. A hatalmas telken 120 ezer négyzetméternyi raktárt hoznak létre több tízmilliárd forint értékben. A belga nagyvállalat nem kispályás: a logisztikai szektorban, az ingatlanfejlesztésben és az autóversenyzésben is érdekelt. Gyárakat, irodaházakat, lakásokat is épített már Belgiumban, Luxemburgban és Németországban, ezen kívül ez a cégcsoport birtokolja a világhírű WRT versenyautó-istállót, amelynek autói többek között a FIA GT versenyein szerepelnek.

„A járvány ellenére is pezseg a magyar logisztikai ingatlanpiac sőt, az e-kereskedelem felfutása további raktárigényeket generálhat. Az külön biztató, hogy a logisztikai szektorban az ecserihez hasonló fejlesztések indulnak, hiszen ez az ágazat biztosítja a gazdaság vérkeringését.”

– mondta el Takács Péter, a tranzakcióban közreműködött VLK Cresa tanácsadó cég partnere.

A Weerts Group komoly szereplőnek számít a raktár- és logisztikai szektorban. A vállalatnak jelenleg 250 ezer négyzetméter fejlesztése van megvalósítási szakaszban Belgiumban, Németországban és Magyarországon, emellett további 300 ezer négyzetméter előkészítés alatt. Magyarországon 2015 óta van jelen a Weerts Group a nagytarcsai ipari parkban, ahol most zajlik a helyi bázis bővítése, az a munka várhatóan 2021 elejére készül el összesen 46 ezer négyzetméteren.

Az Erste áprilisban 57 hektárnyi területet adott el a dán JYSK bútorkereskedő cégnek, az ugyancsak egy hatalmas (147 ezer négyzetméteres) raktárközpontot fog építtetni ott mintegy 200 millió euró értékben.(Ez a tranzakció is a VLK Cresa közreműködésével jött létre) Ezt a megrendelést az ipari ingatlanok kivitelezésében rakátagyorsasággal előrébb jutó Market Zrt. nyerte el és már meg is kezdték az előkészületeket. A dán vállalat már most közölte, hogy a későbbi bővítésre is gondoltak. A bank arra készül, hogy a közel 90 hektárnyi fennmaradó területre is hamarosan megtalálja a befektetőt.

Ecseren az ipari cégek is jól járhatnak, főleg, ha közel kerülnek a kormányzati programokhoz. Ilyen a V-Casting Öntödei Termelő és Szolgáltató Kft., a cég a napokban 261 millió forint kormányzati támogatást kapott, vagyis a tervezett 522,5 millió forintos beruházásának a felét közpénzből teheti meg. A társaság saját fejlesztésű termékekkel ért el jelentős forgalmat, 2018-as árbevételének csaknem a fele, több mint egymilliárd forint a külföldi értékesítésekből származott.

Ecser tehát nem szűkölködik új pénzekben, éppen két hete még a külügyi és külgazdasági miniszter jelenlétében közölték, hogy a Lidl áruházlánc egy 62 ezer négyzetméteres regionális elosztóközpontot hoz létre mintegy 35 milliárd forint értékben. Ehhez a beruházáshoz 1,2 milliárd forinttal a kormány is hozzájárult.

Másfél évtizede már felkerült a térképre Ecser, akkor a Budapest Airport jó időben lépett és megvette azt a projekttársaságot, amelyik egy cargo cityt szeretett volna felépíteni Ecseren, rögtön a repülőtér mellett. Később a repülőtér üzemeltetője a saját telkén belül hozzá is fogott a fejlesztéshez, ami több ütemben több ezer négyzetméternyi, légi áruk elosztására alkalmas bázis lesz.

Egyértelmű, hogy a járványhelyzet nyertese a logisztikai ágazat az e-kereskedelem felfutása további raktárigényeket szül, ezt a fejlesztők igyekeznek kihasználni. Idén a második negyedévben 64 ezer négyzetméterrel bővült a budapesti és a Budapest környéki agglomeráció spekulatív ipari ingatlanállománya. A legnagyobb nemzetközi és hazai ingatlan tanácsadókat tömörítő Budapesti Ingatlantanácsadók Egyeztető Fórumától (BRF) megtudtuk, hogy átadták a fóti East Gate Business Park új épületét (17.780 m2), a CTPark South legújabb raktárát Dunaharasztinál (22.840 m2), a Nagytétényben a Prologis Harbor DC11-es épületét (13.520 m2) és a Budapest Dock Szabadkikötő legújabb fázisát (10.000 m2). A teljes állomány a félév végén 2.351.110 négyzetméter volt.