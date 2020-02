Európát is megrengeti a koronavírus, lemondhatunk a nyaralásról?

Varga Mihály az oldalainkon (itt és itt) megjelent interjúban friss információkkal szolgált az idén tervezett kötvénykibocsátásokról, különös tekintettel a nyugdíjkötvényre illetve a zöld kötvényre. Az új papírokat még idén piacra dobják, előbbit a hazai lakossági körben, utóbbit a távol-keleti - Japán, Kína - piacokon, intézményeknek kínálják fel.

A műsorban elhangzott, hogy jövőre még nem csökken az szja - szöveghűen: ennek nincs realitása - ellenben a rákövetkező években kerülhet sor a 15 százalékos adó mérséklésére. Pedig az elmúlt időszakban a kormányzati nyilatkozatokból azt lehetett kiolvasni, hogy jövőre újra vághatnak az adón, akár akkorát is, hogy egyszámjegyű - tehát maximum 9 százalékos - legyen a kulcs. Aztán kiderült, hogy az újabb családvédelmi intézkedések elviszik a forrásokat, ezért csak szerényebb adócsökkentésre nyílhat mód. Most viszont az derült ki, hogy erre leghamarabb 2022-ben kerülhet sor.

A kórházak finanszírozásával összefüggő probléma az adósságállomány karban tartása. A Pénzügyminisztérium jelenleg is folytat tárgyalásokat a beszállító cégekkel, hogy azok engedjék el követeléseik egy részét. A kormány nagyon merev álláspontot képvisel a tárgyalásokon: vagy sikerül megállapodni az adósság részbeni elengedéséről, vagy a makacskodó cégek kizárhatják magukat a jövőben központosítani tervezett beszerzésekből.

A beszélgetés során szóba került a koronavírus is. A járvány megérkezett Európában, intézkedésekre kényszerítve az osztrák, olasz hatóságokat. Az a veszély fenyeget, hogy a mindennapi ügymenetet érzékenyen érintő szigort kell alkalmazni, mint amilyen az olasz-osztrák vasútvonalon a közlekedés átmeneti felfüggesztése volt.

Nem csoda, hogy a hírekre hevesen reagáltak az itteni tőzsdék, súlyos mínuszokat mutatva. Kérdés, hogy Ázsiához hasonlóan Európában is lebénítja-e a gazdaságot a járvány, mint ahogy az is, hogy a turizmust mennyire veti vissza, például a magyarok által is kedvelt olasz üdülőhelyek iránt megcsappan-e az érdeklődés. Szakértők mindenesetre abban bíznak, hogy a nyárral érkező meleg visszaszorítja a vírust.

