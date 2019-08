Furcsa beruházás Zuglóban: az önkormányzat előre lemondott minden majdani követeléséről

Nagyon nem tetszik nekem ez a szerződés. Olyan a látszata, mintha a képviselőtestület úgy táncolna, ahogy a beruházó fütyül – berzenkedett Barta János, a zuglói önkormányzat pénzügyi és költségvetési bizottságának LMP-s elnöke tavaly júliusban a Mundo-beruházást birtokló cég tulajdonosváltásához kapcsolódó előterjesztés tárgyalásakor. Úgy vélte, nincs valódi építői szándék mögötte, csupán az ingatlanspekuláció folytatódik tovább.

Fotó: Szalai Anna/mfor.hu Fotó: Szalai Anna/mfor.hu

Félelmei beigazolódni látszanak. A területet ott jártunkkor elborította a gaz, a tanuszoda medencéje romokban, a kerítés düledezik. A hajdani szabadidőközpontból semmi se maradt. Korábban futók még be-bemásztak a területre, de ma már erre se használják. Több mint tíz éve fekszik parlagon Zugló egyik központi területének számító 8 hektáros terület a Bosnyák tér mögött.

Lakásokat építenének

A lengyel ECHO Investment SA – amely időközben amerikai tulajdonba került – 2006-ban vásárolta meg a Bosnyák tér mögötti három külön helyrajzi számon szereplő ingatlant, hogy ott kereskedelmi és közösségi funkciókat is ellátó városközpontot hozzon létre. Majd sok évi huzavona után tavaly úgy döntött, hogy eladja a beruházást lebonyolító Mundo Kft-t és vele a projektet a BAYER Construct Építőipari és Szolgáltató Zrt-nek. Az üzlethez a kerület hozzájárulását is meg kellett szerezniük.

Furcsa módon a BAYER nem ígért, hanem inkább kért a megállapodásért cserébe. Karácsony Gergely polgármesternek küldött levelükben kikötötték, hogy a megállapodás fejében az önkormányzat mondjon le minden korábbi követeléséről beleértve a kötbért és egyéb jogcímeket, illetve tegye lehetővé, hogy a terület 15 százalékán lakásokat építhessenek. Ennek fejében peren kívüli egyezség keretében 150 millió forint megfizetését vállalták.

Karácsony Gergely polgármester akkor „józan kompromisszumnak” nevezte a megállapodást, mondván nem érdekük olyan dolgokat megpróbálni lenyomni a beruházó torkán, ami meghiúsítja a beruházást. A kerületvezető úgy vélte: „végre reális lehetőség van arra, hogy 12 év után valami történjen Zugló legfontosabb területén” és elfogadásra ajánlotta a javaslatot. Meg is szavazták. Akárcsak 12 évvel korábbi elődje előterjesztését.

A Fidesz és az SZDSZ – az akkori tagok közül többen ma is tagjai a testületnek – egyhangúlag fogadták el 2006-ban a Mundo ingatlanfejlesztő cég ajánlatát. A több épületből álló városközpont látványtervével azután vadul elkezdett mindenki kampányolni – emlékeztet Várnai László független önkormányzati képviselő. – A bökkenő csak az volt, hogy a beruházót semmi se kötelezte arra, hogy betartsa, amit ígért.

A pénzt felélték, létesítmény nincs

A cég hamarosan módosította is az elképzeléseit és egy Duna Plázánál is nagyobb bevásárlóközpont építését jelentette be a 2-szer 1 sávos utakkal határolt területre, azt remélve, hogy hamarosan metrómegálló épül a Bosnyák téren. A Tarlós István-féle új városvezetés azonban lefújta a 4-es metró továbbépítését, viszont megépült az Aréna, bővült az Árkád, majd beköszöntöttek a válság évei. Így aligha meglepő, hogy az időközben szintén tulajdonost váltó cég a projekt eladása mellett döntött.

Várnai szerint a zuglóiak csak veszítettek az ügyön. Semmit se kaptak a lebontott szabadidőközpont és tanuszoda helyett, holott utóbbit nem sokkal előtte újította fel az önkormányzat. Az akkori kerületvezetés új létesítményeket ígért a helyieknek, a tanuszodának már meg is volt a telke a Füredi úti lakótelepen.

Csakhogy az ingatlanért 2006-ban kapott 4 milliárd forintot gyorsan felélte az önkormányzat. A 120 ezres kerületnek így ma nincs saját tanuszodája, de még egy olyan rendezvényközpontja se, ahol egy kerületi gimnázium szalagavatót tudna rendezni – sorolja Várnai László.

A régi Mundo-szerződésben ráadásul voltak bizonyos megkötések. A cégvásárlással pedig a projekttel kapcsolatos összes jog és kötelezettség átszállt az új tulajdonosra.

Fotó: Szalai Anna/mfor.hu Fotó: Szalai Anna/mfor.hu

A beruházás elmaradása miatt a korábbi befektető az önkormányzatnak csaknem 600 millió forint késedelmi kötbérrel tartozott, amelyet az eladás folyamán az ECHO SA és magyar leánya, az Echo Kft. is vitatott. A polgármester szerint a kötbért csak peres úton lehetett volna megszerezni, azonban a jogvita kimenetele a 2010-es gazdasági válság és a Thököly úti közlekedésfejlesztés elmaradása miatt bizonytalan volt, ezért döntött az önkormányzat inkább a peren kívüli egyezség mellett. Ennek értelmében a Bayer Construct Zrt. 150 millió forintot fizet, ha az önkormányzat településrendezési szerződés keretében módosítja a Mundo-területre vonatkozó építési szabályzatot. A változtatás után a beruházás 85 százaléka továbbra is kereskedelmi és irodai jellegű lesz, de a terület 15 százalékán lakások épülhetnek. A kerületvezetői magyarázat szerint ez hivatott kompenzálni a beruházó számára az elmaradt közlekedésfejlesztés miatti kockázatot és a megnövekedett költségeket.

Csakhogy egyelőre ebből a 150 millióból se látott semmit a kerület. A beruházó ugyanis csak Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, illetve a kerületi szabályozási tervének módosítását és a településrendezési szerződés aláírását követő 15 napon belül köteles fizetni. Márpedig az önkormányzat tájékoztatása szerint a fenti feltételek még nem teljesültek, így a fizetés sem történt meg. A kerület honlapja szerint ugyanakkor júniusban a képviselők rendkívüli ülésen szavazták meg a kerületi építési szabályzat módosítását, amely azóta már hatályba is lépett.

Az önkormányzat eltolja magától a tanuszoda és a kerületiek sportolási lehetőségének biztosítására vonatkozó kérdéseket is. Mint írják a sporttelep 2008-ban, a tanuszoda pedig 2010-ben zárt be. A feladatokat a BVSC, az MTK és két kerületi sportpálya, a Mogyoródi úti és a Kövér Lajos utcai vette át. Az úszásoktatás, illetve az ehhez a tanuszoda biztosítása pedig nem az önkormányzat, hanem a kerületi oktatási intézmények és a tankerület feladata, így ez ó a KLIK dolga.

Foglaljuk össze tehát: a kerület lemondott a kötbérről, megengedték, hogy lakásokat építsenek, holott a főépítész szerint a kerület már így is túlzsúfolt és hozzájárultak, hogy eladják a projektet, holott így az új tulajdonost már semmi se kötelezi arra, hogy betartsa a korábbi beruházó által a kerületnek tett vállalásokat – mondja a fenti előterjesztésről nem szavazó Várnai, aki szerint ezzel a döntéssel további millióktól esik el a kerület.

Papíron elkezdődött az építkezés

A 2006-ban megkötött településrendezési szerződés akkori áron összesen 600 millió forint értékű beruházást tartalmazott, amelyben többek között csatorna-, és útépítés is szerepelt. Így például a Csömöri út 2x1 sávjának bővítése a terület mögötti híddal együtt. Várnai szerint az új megállapodással a kerület lemondott mindarról, amelynek eredményeként a terület városközponttá válhatna. Helyette épül majd egy három épületből álló üzletközpont, amelyből az egyik parkolóház lesz, mert így olcsóbb, mintha mélygarázsokat építenének – állítja Várnai.

Az önkormányzat másként tudja. A három telekre korábban kiadott érvényes építési engedélyek szerint a három épület mindegyikében a pinceszinten lesznek a parkolók, felette üzletek, illetve éttermek, mozi, squash, fitnesztermek. Az építési engedélyt Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya adta ki 2014. július 2-án az Echo Investment Hungary Kft-nek. Ezt követően 2015. január 29-én módosított építési engedélyt adott ki a fent említett eljáró hatóság a cégnek. Az építési napló tanúsága alapján – bár ez a területen nem látszik - a kivitelezést 2017. június 30-án az Echo megkezdte, majd ezután került sor a tulajdonosváltásra.

Fotó: Szalai Anna/mfor.hu Fotó: Szalai Anna/mfor.hu

Az építési engedély az építkezés megkezdésétől számítva 5 évig érvényes, így alapesetben 2023-ban járna le, de a cégnek lehetősége van egyszer egy évre az engedély hatályának meghosszabbítását kérni. A beruházást ezen az időkorláton belül meg kell kezdeni. Az önkormányzat az Mfor azon kérdésére, hogy mi történik akkor, ha az ingatlanfejlesztő vállalkozás még akkorra sem kezd hozzá a projekthez, nem válaszolt. Mint ahogy arra sem kaptunk választ, hogy az új tulajdonostól kérhetnek-e kötbért.

Azt viszont az önkormányzat is elismeri, hogy tudomása van arról, hogy az új tulajdonos koncepciója egyes elemeiben eltér a korábbi tervektől. Most dolgozzák ki a tanulmánytervet a mintegy 80 ezer négyzetméteres telekre. Azt az önkormányzat véleményezi, dönthet róla. Az új elképzelések alapján nem egy hatalmas bevásárlóközpontot akarnak létrehozni, hanem a MOM Parkhoz hasonló vegyes funkciójú ingatlant, ahol az üzletek és irodák mellett lakások is helyet kapnak. Várhatóan átépítik a piacot is. Erről egyébként megfelelő cserealap esetén a főváros örömmel lemondana. Az építkezés, ha egyszer nekilátnak, legalább 5-6 évig is elhúzódhat.