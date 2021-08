Kilőtt a gazdaság, jöhet az Orbán Viktor által ígért pénzeső

Mindenki növekedést várt

Az elemzői várakozásokat is meghaladó mértékben nőtt a második negyedévben a magyar gazdaság, így egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy jövőre akár 1,5 millió, gyermeket nevelő szülő kaphat adó-visszatérítést a tavaszi parlamenti választások előtt, ha 5,5 százalék felett lesz a bruttó hazai termel (GDP) növekedése.

Persze azt érdemes kiemelni, hogy egyöntetű konszenzus van arra vonatkozólag, hogy 2021-ben a magyar gazdaság az egy évvel korábbi 5,5 százalékos zuhanás után kilábal a gödörből és erős növekedést produkál. Ennek mértéke az, amiben nem teljes az egyetértés. Ugyanakkor az elmúlt hónapokban nem csak a kormányközeli elemzők, vagy éppen az MNB várt kiugró növekedést, de az OECD vagy éppen az IMF is 6 százalékos vagy azt meghaladó bővülést prognosztizált Magyarország számára.

1,5 millió ember számára nagyobb lett a tét

Persze az átlagember számára kis túlzással mindegy lenne, hogy a statisztikusok 5 vagy 6 százalékos bővülést mérnek, ez ugyanis már alaphelyzetben olyan ugrás, ami a munkaerőpiacon és ezáltal a jövedelmekben is éreztetné a hatását. Csakhogy június elején Orbán Viktor úgymond emelte a tétet, hiszen azt jelentette be, hogy adó-visszatérítést kaphatnak a gyermeket nevelő szülők a tavaszi parlamenti választások előtt, ha 5,5 százalék felett lesz a bruttó hazai termék, a GDP növekedése. Fontos hangsúlyozni, hogy csak a befizetett szja terhére kaphatják ezt meg, és a visszatérítés mértékének lesz egy felső határa, amely 800 ezer forint fejenként. Mindez az előzetes prognózisok szerint másfél millió embert érinthet, ők jellemzően vagy magas keresetű nagycsaládosok, illetve az átlagjövedelemmel vagy annál valamivel kevesebbet kereső egy és két gyereket nevelő szülők lesznek.

Ezzel pedig sokak számára immár téttel bír, hogy a GDP mennyivel is növekszik idén. Azt persze érdemes leszögezni, hogy a pletykák szerint az adóvisszatérítés egyik atyjának számító miniszterelnöki tanácsadó, Nagy Márton már a bejelentés előtt is 6 százalék feletti gazdasági növekedést prognosztizált, így a határ olyan módon lett meghúzva, hogy az jó eséllyel megugorható legyen. Az 5,5 százalék persze abból a szempontból is jól kommunikálható, hogy 2020-ban ennyivel csökkent a gazdaság teljesíténye, tehát a „választási ajándék” akkor jár a polgároknak, ha sikerül a visszaesést ledolgozni.

Soha nem látott bővülés

A kedden reggel publikált számok finoman szólva is igen biztatóak, hiszen az elemzői konszenzust túlszárnyalva nőtt a második negyedévben a magyar GDP: a nyers adatok szerint 17,9, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 17,7 százalékos volt a bővülés az előző év azonos időszakához viszonyítva. A prognózisok ennél valamivel alacsonyabbak 17 százalék körüliek voltak.

Még pozitívabb a helyzet, ha az előző negyedévhez képest nézzük a számokat, hiszen azzal összevetve is nagyon komoly ugrást láthattunk, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye 2,7 százalékkal emelkedett.

Számításaink szerint a most bejelentett növekedés révén a tavalyi visszaesést ledolgozta a magyar gazdaság. Amennyiben nem következik be valami váratlan esemény, akkor a magyar kibocsátás a 2019 végi szintet bőven meghaladja a nyár végére. Így az adóvisszatérítés szempontjából az lesz az utolsó négy hónap tétje, hogy a GDP ne csökkenjen, amire számos szektor alacsonyabb bázisa miatt igen jó esély van. Ha ez bekövetkezik, akkor pedig 1,5 millió dolgozó szülő igényelheti majd ezt. A kormány előzetes prognózisa szerint átlagosan 400 ezer forintot kaphatnak vissza az érintettek, ami összességében a költségvetés számára a becslések szerint 600 milliárdos kiadást jelenthet.

Varga Mihály elégedett Várakozásokon felül, 17,9 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék a második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, ez a valaha mért legmagasabb növekedés – jelentette be Varga Mihály a közösségi oldalára feltöltött videóban. A pénzügyminiszter kiemelte: a gazdaság újraindítása Magyarországon az egyik leggyorsabb az Európai Unióban. A növekedést jelentősen támogatták a kormány gazdaságvédelmi és –újraindítási intézkedései: összességében idén 8,4 százalékponttal járulnak hozzá a gazdaság teljesítményéhez, ennyivel mérséklik a járvány okozta válság hatásait. Az erőteljes visszapattanást segítette, hogy a magyar gazdaság járványhoz való alkalmazkodóképessége megnövekedett, így a járványügyi intézkedések kevésbé fogták vissza az aktivitást, hangsúlyozta a pénzügyminiszter.

A KSH által közölt adatsor ugyan csak az úgynevezett első becslés volt, de néhány érdekesség így is kiderül belőle. A statisztikusok például megjegyzik, hogy nem csak a 2020 második negyedéves adatot sikerült túlszárnyalni, de GDP a nyers adatok szerint 2,2 százalékkal nagyobb volt a 2019. II. negyedévinél. Igaz a pandémiát megelőző esztendőben a második félévben is erős volt a dinamika, sőt 2020 első két hónapjában is, így a válság előtti szint meghaladásához 2021 második felében további bővülésre van szükség.

A nyár végére ledolgozhatjuk a nagy zuhanást

Az is biztató adat, hogy 2021 I. félévében a gazdaság teljesítménye 7,6 százalékkal (a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 7,2 százalékkal) meghaladta az előző év azonos időszaki szintet. Ez megint csak azt jelzi, hogy az akkori nagy bezuhanás után kedvező pályára állt a magyar gazdaság.

A KSH egy, a jövőre kivetített dinamikára építő, az amerikai tájékoztatási gyakorlatban régóta közölt úgynevezett évesített indexet is közzétett. A mutató 11,3 százalékos növekedést jelez a II. negyedévben. Az évesített index azt mutatja meg, hogy mekkora lenne az éves változás, ha az aktuális negyedéves – az előző negyedévhez viszonyított – volumenváltozás négy negyedévig folytatódna. Ezzel ugyanakkor érdemes csínján bánni, hiszen extrém kilengések esetén fals következtetéseket lehet levonni. Ha például valaki tavaly ilyenkor nézett rá erre a mutatóra az totális összeomlást vetített előre, hiszen a GDP közel 50 százalékos zuhanását jelezte. A nagyon alacsony bázis miatt így ez a mostani adat is inkább érdekesség, mint valós lehetőséget bemutató érték.

Ennek ellenére nagy valószínűséggel nem csak az Orbán Viktor által az adóvisszatérítéshez húzott 5,5 százalékos értéket fogja idén a magyar gazdasági növekedés meghaladni. A mostani számok alapján ennél jó eséllyel legalább 1 százalékponttal magasabb is lehet a gazdasági bővülés mértéke. Amennyiben pedig elérnénk ezt a 6,5 százalékos növekedést, az azt jelentené, hogy a magyar gazdaság teljesítménye a 2020 február végit is túlszárnyalná (bár a KSH csak negyedéves bontásban közöl adatokat), vagyis 22 hónap alatt ledolgoznánk a koronavírus-járvány miatti gazdasági összeomlást. Persze nem lehet hátradőlni, hiszen kockázatok továbbra is vannak, nem véletlen, hogy az MNB elnöke, Matolcsy György az utóbbi hetekben több publicisztikájában is a veszélyekre hívta fel a figyelmet.