Megint beelőzte a panel a téglát a drágulási versenyben

Bármelyik ingatlanahirdetési portált nézzük meg, látható, hogy elég sok a felújítandó panellakás. Pontos adatok nincsenek, de az érdeklődésekből kiszűrhető, hogy a különféle felújítási hitelek és támogatások felhasználására jogosultak egyre gyakrabban nézik a lehetőségeket. Főleg azért, mert csak a paneleket tudják megfizetni, azok ugyanis továbbra is az olcsóbb kategóriában vannak.

A keresésekből is leszűrhetjük, hogy mennyire népszerű ez a lakástípus és egyértelmű, hogy továbbra is válságállóbb, mint a tégla. Idén az első félévben havonta átlagosan 50-55 ezer érdeklődés érkezett a panellakások iránt, ami meghaladja a járvány előtti - 2019 egészére vonatkozó - havi átlagot. A téglalakások még nem érték el a járvány előtti érdeklődési szintet, de már közelítik, itt idén júniusban napi 1000-1100 új hirdetés került a piacra, ez mintegy 10-12 százalékkal alacsonyabb érték, mint 2020 azonos időszakában.

Pedig volt egy lejtmenet a paneleknél, amikor 2018-2019 környékén a túlárazott lakások eladói, főleg egyes megyeszékhelyeken, kénytelenek voltak leszállni a földre és akár 15-20 vagy még több százalékot engedni. Tavaly nyár óta viszont megint felfelé megy az áruk. Az ingatlan.com szerint június közepén a budapesti panellakások átlagos kínálati négyzetméterára 605 ezer forint volt, ami 6,1 százalékos emelkedésnek felel meg éves szinten. A téglaépítésű lakások négyzetméterára mérsékeltebben, kevesebb mint 4 százalékkal 825 ezer forintra nőtt.

A jelentős panelállománnyal rendelkező budapesti városrészek közül a XI. kerületben 7,7 százalékkal, 715 ezer forintra, míg a XIII. kerületben 6,4 százalékkal, 711 ezer forintra nőtt az új tulajdonosra váró panellakások átlagos négyzetméterára. A Budapesten kívüli piacon is drágultak a panelek, a megyeszékhelyeken átlagosan 10 százalékkal, 380 ezer forintra nőtt az átlagos ár. A Duna House azt figyelte meg, hogy Budapesten és az ország nyugati régióiban már kétszámjegyű a növekedés a paneleknél, míg a téglaotthonok tekintetében enyhébb drágulás volt tapasztalható Budán, Pesten és a belvárosban is.

A panelek viszonylagos értékállósága több tényező miatt alakult ki. Először is a megfizethető ár, továbbá a többnyire jó elhelyezkedés a meghatározó, általában nagyon jól megközelíthetők tömegközlekedéssel is. Környezetükben széleskörű szolgáltatások találhatók, többnél nagyok a távolságok az egyes tömbök között, ez tágasságérzetet ad. Sok a park, a zöld felület, a játszótér és a gyalogosan megközelíthető bevásárlási vagy egészségügyi ellátási lehetőség, valamint az iskolák és óvodák sincsenek túl messze.

Az árakat az is befolyásolja, hogy a panelek befektetési termékként is működnek. Különösen a főváros III., VIII., IX., XI. kerületében és a megyeszékhelyeken az egyetemekhez közeli lakások esetében. A lakások állapota szintén erősen differenciálja az árakat. Egy felújított panelért nyugodtan elkérhetnek 10-15 százalékkal többet, ezt akár majdnem teljesen meg is adják a vevőjelöltek. Különböző források szerint Budapesten a felújított panelek kínálati ára átlagosan 600-630 ezer forint között van négyzetméterenként, míg a felújítandóknál 500-580 ezer forint között mozog az ár. A vidéki piacokon a fővárosihoz képest 30-35 százalékkal alacsonyabb sávok jellemzők mindkét csoportnál.

Fontos mérőszám, hogy mennyi idő kell egy panel eladásához, illetve mekkora az alku lehetősége. Nos, Budapesten belül Pesten átlagosan mintegy 105-108 nap után jön össze az adásvétel, ez körülbelül 10-12 nappal több, mint egy évvel ezelőtt. De ez nem jelenti azt, hogy jobb lett a vevők helyzete, inkább az eladó kivárása lehet a háttérben, vagyis, hogy még magasabb árra számítanak. Budán még ennél is nagyobb a növekedés, ott a 2020 júniusi 107 naphoz képest most már 152 nap kell. Itt is fontos lehet a kivárás, továbbá az a tényező, hogy a legkülsőbb budai lakótelepeknél (Békásmegyer, Albertfalva, Budafok) eleve kisebb az érdeklődők köre, mint a népszerűbb kelenföldi, belbudai vagy óbudai lakótelepeken.

Budapesten a panelek árát már reálisabban állapítják meg a tulajdonosok, mint egy-másfél éve, így az irányárból most csupán 1-2 százalékot engednek, amire megjöhet a vevőjelölt. Az ezt követő ártárgyaláson átlagosan 3-5 százalékkal mehet lejjebb a végső ár. Az ország keleti megyéiben a fővárosi és nyugati megyékhez képest sokáig elmaradó ár, vagyis az alacsony bázis miatt 8-10 százalékkal is magasabbra lövik be a kínálati árat, aminek a túlnyomó részét kénytelenek elengedni. A DH szerint a nyugati nagyvárosokban összességében 5-6 százalék körül lehet alkudni abból az árból, ami először megjelenik a hirdetésekben.

A panelek árának a "belövése" jóval könnyebb, mint a tégláéké, hiszen egy adott lakótelepen belül általában azonos a belső elrendezése egy-egy ingatlannak. Lehetnek variációk a méretben, de a hivatalosan "iparosított technológiával" készült lakásokban többnyire 1+2 félszobás otthonok vannak többségben, ezek mérete 48-60 négyzetméter között változik. A nagyobbak a lakótelepi építkezések vége felé jelentek meg, vannak 70-80 négyzetméteres tömblakások is, de ezek a teljes állománynak legfeljebb az 5-7 százalékát teszik ki. Ezek fajlagos ára alacsonyabb, mint a kislakásoké, s mivel kivétel nélkül legalább 2 egész szobájuk van, főleg egy-kétgyermekes családok keresik.