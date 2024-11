Nagy Mártonék bejelentették: itt az újabb adóemelés

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A tárca tájékoztatása arra nem terjed ki, a jövedelem után fizetendő szocho mértéke 13 százalék lesz-e, vagy erre is lesz olyan mértékű kedvezmény, mint a 15 helyett csak 10 százalékos mértékű szja.

a tbsz-ről három éven túl, de öt éven belül felvett megtakarítás jövedelme is szochoköteles lesz.

A jelenlegi szabályozás szerint a megtakarítónak csak akkor kell a 15 százalék személyi jövedelemadó (szja) mellett 13 százalék szochót is fizetnie, ha három éven belül veszi fel a tbsz-re elhelyezett pénzét, kamatostul. Három év után viszont már csak 10 százalék szja terheli a jövedelmet. Ha pedig az ötéves futamidő végéig vár a megtakarító, akkor a megtakarításához közterhektől mentesen juthat hozzá.

Jövő évtől 13 százalék szociális hozzájárulási adót (szochót) kell fizetni a tartós befektetésből származó jövedelem után akkor is, ha a megtakarító a tartós befektetési számláról (tbsz) az ötéves futamidő lejárta előtt veszi ki megtakarítását – derül ki a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből . A tárca szerint sokan „indokolatlan előnyt” szereztek abból, hogy a tbsz-en felhalmozott jövedelmüket idő előtt vették fel.

Növeli a kormányzat az ötéves lejárat előtt feltört tartós befektetési számlákon elért jövedelem adóját, a jövő évtől ezután is szociális hozzájárulási adót (szochót) kell majd fizetni. Az intézkedés célja valószínűleg a nyugdíj- és egészségkassza költségvetési lyukainak betömése és a megtakarítók csökkenő hozamú, de adómentes állampapírok felé terelése.

