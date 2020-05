Orbán Viktor meg akarja menteni a nyarat

Elértünk a plató végére - ezt üzeni a miniszterelnök mai bejelentése arról, hogy május végével véget érhet a rendeleti kormányzás Magyarországon. No meg azt, hogy meg kell menteni a nyarat.

A plató a fertőzés terjedésének csúcsát jelenti, ahonnan feljebb már nem mennek az esetszámok. Ide a kormányzati számítások szerint május 3-án jutottunk fel, s az elmúlt napokban kétségtelenül jól alakult a járvány, csökkent az aktív esetek száma.

24 óra alatt azonban sok minden történhet. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap még arról beszélt a Kormányinfón, hogy valamikor június végén lehet szó a rendkívüli helyzet felszámolásáról. Ma a miniszterelnök pedig már azt mondja, hogy május végére véget érhet a rendeleti kormányzás.

Ekkora javulás egy nap alatt biztos nem állhatott be az esetszámokban, mint ahogy azt sem tartjuk életszerűnek, hogy Gulyás Gergely valamit félrehallhatott a kormányülésen. Valami másnak is lennie kell a háttérben.

A rendeleti kormányzás lezárása azt jelenti, hogy már nem áll fenn olyan rendkívüli helyzet Magyarországon, ami indokolná a kormány különleges felhatalmazását. Vagyis: a járvány kezelése már nem kívánja meg a rendeleti úton történő kormányzást. A vírust sikerült kordában tartani, a közegészségügy el tudja látni a feladatát, ahhoz hasonlóan, ahogy békeidőben kell.

Erre a pontra jutunk el május végére - vagyis két hét múlva - a mai bejelentés szerint. Látni kell azonban, hogy ez a határnap más okból is fontos. Júniussal ugyanis elindul a nyár, amely egy utolsó mentőöve lehet a magyar gazdaságnak, hogy mérsékelt veszteséggel ússza meg a járványt. A rendeleti kormányzás vége minden bizonnyal a korlátozások - ha nem is a teljes, de érdemi részének - feloldását kell, hogy magával hozza. Furcsa is lenne, ha a jogalkotás visszatérhetne a normál "üzemmenetbe", de a társadalmat, gazdaságot békylóba kötő korlátozásokon nem enyhítenének tovább. Eljutva akár a kezdő állapotig.

Vagy megközelítően addig. Ha létezik ez az összefüggés, akkor a fogyasztás - hogy mostantól a gazdaság nyelvére fordítsuk le az intézkedés lehetséges következményeit - teljes erővel felpöröghet, amire a vevők és boltosok egyaránt nagyon várnak már. És egy hónap rengeteget számít, pláne nyáron, ha költésről van szó. Tény, hogy ma is be lehet vásárolni, vagy akár szobát foglalni egy szállodában, de a korlátozások alatt óvatosabban hozzuk meg ezeket a döntéseket, azok feloldása viszont jót tenne a társadalom pszichéjének, elhitetné velük, hogy visszatér(he)tünk a régi kerékvágásba.

Meg kell menteni a nyarat, mert azzal meg lehet menteni a gazdasági évet is. Hogy mekkora e téren a bizonytalanság, azt jól mutatja, hogy a kormányon belül vita van az idei kilátásokról. Persze nem baj az, ha ütköznek a vélemények, de mégis beszédes, hogy több kormánytag is inkább a Magyar Nemzeti Bank álláspontját osztja, mely szerint akár 2-3 százalékos is lehet idén a növekedés, semmint a Pénzügyminisztériumét, amely szerint viszont 3 százalékos recesszióval kell szembenézni.

Szóval ahhoz, hogy ennek a "néhány" kormánytagnak igaza legyen, mielőbb meg kell nyitni a gazdaságot. A rendeleti kormányzás visszavonása egy lépés lehet ebbe az irányba.