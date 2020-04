A koronavírus ráébresztette a kormányt, hogy fontos a telemedicina?

A veszélyhelyzet kihírdetése óta egyszerűen muszáj a telemedicina adta lehetőségeket kihasználniuk az orvosoknak, hiszen most lehetetlen találkozniuk minden beteggel. A veszélyhelyzet meghosszabbítása miatt ezért pontosította a járvány alatti egészségügyi teendőket a kormány a Magyar Közlöny legfrissebb számában.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A telemedicina a járvány után is fontos. Fotó: Depositphotos

"Amiért viszont egyértelműen az elmúlt évek semmittevése okolható, az a telemedicina elterjedését gátló maradi szabályozási környezet. Most nagyon jól jönne több jogi lehetőség és segítség az orvosoknak a távolról történő betegellátáshoz, ahogy azt más országokban már rutinszerűen kidolgozott feltételek mellett végzik.”

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!