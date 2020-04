Új mutató indult: hétmilliárdnyi felajánlás érkezett a járvány ellen Magyarországon

A mutató mellett a Tőkeportál elkötelezetten segíti a felajánlások kommunikációját is – ennek keretében rövid interjúsorozatot indítottak a felajánlókkal, amit a platform Facebook-oldalán lehet követni.

A Tőkeportál e célra kialakított felülete keresőrendszere és csapata az online elérhető hírekből folyamatosan gyűjti a felajánlásokat, majd az e célra kialakított eljárásrendje szerint validálja a beérkezett információkat, értékeli vagy megbecsüli azokat, és felveszi a kapcsolatot a felajánló szakemberrel vagy szervezettel is. Több interjú is megjelent már e témában : legutóbb az egyik első felajánlást tevő neves magyar startup, a Talk-a-bot alapítójával, Deliága Ákossal , valamint Mosóczi Andrással, a mateking.hu alapítójával, Slezák Balázzsal, a Wozify ügyvezetőjével és Horváth Lajossal, aki az Országos Koronavírus Regiszter egyik megálmodója .

A Felajánlásmérő az interneten megjelent a társadalmi avagy közösségi felajánlásokat értékét, mutatja be napról napra. A naponta bemutatott érték forintban és társadalmi hatásban is mérhető: ezt jelenti a crowd capital. A naponta megjelenő rövid elemzés célja, hogy segítse a válságra adott válaszok kommunikációját. A Felajánlásmérő motiválhatja és elősegítheti a magyar társadalom gyorsabb reakcióját, a helyzethez való alkalmazkodását.

A Tőkeportál az apró tőkék összegyűjtését szolgáló közösségi finanszírozás egyik hazai úttörőjeként azt vallja, hogy a vállalati és a lakossági hozzájárulás, avagy a közösségi tőke társadalom-, és gazdaságvédelmi célra is mozgósítható.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!