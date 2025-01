Magyarországra is megérkezett a kínai vírus

A HMPV a náthavírusok közé tartozik, de amikor súlyos formát ölt, és esetleg más kórokozó baktériumok is társulnak hozzá, akkor a már említett tüdőgyulladás is lehet a következmény. Jellemző tünetei az influenzához hasonlók, vagyis köhögés, tüsszögés, orrfolyás, nehézlégzés vagy hőemelkedés. A virológus tájékoztatása szerint alapesetben öt-hat nap alatt túl lehet esni a betegségen, különösen akkor, ha a fertőzést elkapó páciens ágyban marad, sok folyadékot iszik és enyhe, meleg, egyenletes hőmérséklet veszi körül.

Rusvai Miklós virológus az InfoRádióban elmondta : nem egy új típusú vírusról van szó. Elsősorban a tüdőt veszélyezteti, légzőszervi megbetegedést okoz. Már Magyarországon is jelen van, szinte minden héten kimutatják a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban is.

Egyre nagyobb aggodalmat kelt Kínában egy gyorsan terjedő vírusfajta, a humán metapneumovírus (HMPV), amely miatt ezen a télen megszaporodtak a megbetegedések a távol-keleti országban, különösen a gyermekek körében. A HMPV egy légúti vírus, amely a megfázáshoz és az influenzához hasonló tüneteket okoz. Az Independent brit lap szerint bár a betegség jellemzően enyhe, akár súlyos szövődményekhez, például tüdőgyulladáshoz is vezethet. A legveszélyeztetettebbek a csecsemők, az idősek és a legyengült immunrendszerű emberek. A HMPV-t először 2001-ben azonosították. Ez egy egy egyszálú RNS-vírus, cseppfertőzéssel vagy szennyezett felületekkel érintkezve terjed.

A HMPV az influenzához hasonló tüneteket okoz, de ha más kórokozó baktériumok is társulnak hozzá, akár súlyos tüdőgyulladást is előidézhet.

