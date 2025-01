A meddőségi centrumok vezetőjét etikátlan gyakorlattal vádolják

A magyar állam 2019 karácsonya környékén kezdett bele a meddőségi centrumok államosításába, először hat klinikát sajátítva ki. Közöttük is a legelső épp a Kaáli Intézet volt, amelyre szemet vetett az állam. Ezek után a meddőségi központok irányítására 2022 márciusában létrehozták a Humánreprodukciós Igazgatóságot az Országos Kórházi Főigazgatóság részeként. A lombikszektor élére Vesztergom Dóra nőgyógyász-endokrinológust nevezték ki, aki nem más, mint Novák Katalin volt köztársasági elnök sógornője. Az államosított magánklinikák jogutódjába, a Dunamenti REK Reprodukciós Központba azóta több állami klinikát is beolvasztottak — írja laptársunk a szintén a Klasszis Média Lapcsaládhoz tartozó Piac és Profit.

„A meddőségi kivizsgálás egyik legrettegettebb eleme a petevezető átjárhatósági vizsgálat, mert az általánosan használt módszerek igen kellemetlenek tudnak lenni. Ezért vezettük be itthon a teljesen fájdalommentes átjárhatósági vizsgálatot.” Ezekkel a szavakkal próbálja meggyőzni a leendő magánbetegeit Vesztergom Dóra a saját – magánpraxisát népszerűsítő – honlapján.

Etikus-e amikor egy állami alkalmazásban lévő közszereplő orvos a magánrendelőjében bevezeti a fájdalmatlan átjárhatósági vizsgálatokat, de az általa vezetett állami meddőségi központokban viszont nem? — kérdezi a professzor.

Etikus-e nemzetstratégiai fontosságú, államilag kiemelten finanszírozott átjárhatósági vizsgálatokat magánrendelőben végezni? Használhatják-e ugródeszkaként a tehetősebb betegek, hogy a privát ellátásból soron kívül, könnyebben bekerülhessenek a túlzsúfolt „ingyenes” állami lombikprogramokba?

A Klasszis Klub Live vendége lesz

Az egykori Kaáli Intézetek alapító-vezetőjével, a Kaáli Autó-Motor Múzeum tulajdonosával Dr. Kaáli Nagy Géza szülész-nőgyógyásszal találkozunk a következő Klasszis Klub Live-ban.

A Kaáli Intézetek megnyitása előtt ötven évig az Egyesült Államokban élt és szülész-nőgyógyászként dolgozott Kaáli Nagy Géza személyesen is megismerte Trumpot, így minden bizonnyal érdekes fókuszba tudja helyezni majd a tengerentúlon történeteket.

Az államosítás után megalapított Autó-Motor Múzeumának – amely évről évre látogatórekordokat dönt – egyik legrégibb négykerekűje egy 1914-es évjáratú F.N. Model 1950, melyhez hasonlóban ölték meg Ferenc Ferdinándot az első világháborút kirobbantó szarajevói merényletben. De a négy évtized alatt összegyűjtött ritkaságok egész sorával lehet találkozni a gyűjteményben – ezekről is hosszan és érdekesen tud beszélni Kaáli Nagy Géza.

