Most akkor szedjünk multivitamint, vagy ne? Gyógyszerészt kérdeztünk

Életkortól és biológiai nemtől függően megszámlálhatatlan vitamint, nyomelemet és ásványi anyagot tartalmazó táplálékkiegészítő és multivitamin-készítmény sorakozik a patikák, drogériák és gyógynövényboltok polcain a legváltozatosabb formában és kiszerelésben. Tablettát vagy lágy kapszulát ugyanúgy választhatunk, mint szirupot vagy gumicukrot. Ám nem mindegy, melyik terméket választjuk, és ezekbe milyen összetevőket zártak a gyártók.

Az elmúlt években számos vizsgálat foglalkozott az átlagos multivitamin-készítmények egészségre gyakorolt lehetséges hatásaival. A BMJ Open orvosi folyóirat 2020-as tanulmányának szerzői például a különféle betegségek gyakoriságát, illetve az általános egészségi állapotot illetően nem találtak lényeges különbséget az ezeket fogyasztók és nem szedők között.

Az Independent című lapnak a témában nyilatkozó táplálkozási szakértő, Sarah Carolides szerint nincs egyértelmű tudományos bizonyíték arra, hogy a standard multivitaminok folyamatos bevitele mindenki számára azonos és egyértelmű egészségügyi előnyökkel jár. Véleménye szerint az ezen készítmények szedésével összefüggésbe hozható pozitív hatások nagyban függenek a multivitaminokban található összetevők mennyiségétől és minőségétől. Amint azt a brit lapnak elmondta: számos multivitamin-készítményként hirdetett termék tartalmaz szintetikus összetevőket, például DL-alfa-tokoferil-acetátot, ami az E-vitamin szintetikus formája – és ez csak egyike azoknak a csapdáknak, amelyek miatt érdemes különös gonddal multivitamint választani.

A kevesebb néha több: az ideális vitaminforrások

Az a legszerencsésebb, ha természetes forrásból, vagyis kiegyensúlyozott, vegyes táplálkozással – minőségi hús- és gabonafélék, tejtermékek, zöldségek és gyümölcsök rendszeres fogyasztásával – juttatjuk be szervezetünkbe az optimális működéséhez szükséges vitaminokat, nyomelemeket, ásványi anyagokat és rostokat. Ám egy olyan időszakban, amikor erre nem tudunk kiemelt figyelmet fordítani, a multivitamin-készítményekből felszívódó összetevők is hasznosak lehetnek. Ez a véleménye Csupor Dezső gyógyszerésznek, kutatónak is. Mint azt lapunknak elmondta: nem híve annak, hogy mindenki multivitamint szedjen. Ám ha valaki vitaminhiányos vagy valami miatt viszonylag gyorsan relatív vitaminhiány alakul ki nála – például magas láz gyengíti le a szervezetét, ami kevesebb tápanyagbevitellel és felgyorsult anyagcserével jár –, jól jöhet a multivitamin.

A multivitamin-készítmények a kórokozókat is táplálják?

A szakember érdeklődésünkre cáfolta azt a tévhitet, miszerint vírusos eredetű megbetegedés esetén célszerű kerülni a komplex multivitamin-készítmények szedését, mert a bennük található vitaminok, nyomelemek és ásványi anyagok hatására a vírusok „megerősödnek”, nehezebben pusztulnak el, a beteg pedig lassabban gyógyul. Csupor Dezső szerint teljesen alaptalan feltételezés, hogy a vitaminok a vírusoknak is jót tesznek. „A vírusoknak nincs anyagcseréjük, csak a szervezetben tudnak szaporodni, így nem is tudjuk közvetlenül ezeket „táplálni”. Tény viszont, hogy minél jobb állapotban van a szervezetünk, annál hatékonyabban képes fellépni mindenféle fertőzéssel szemben. És ha esetleg vitaminhiányosak vagyunk, akkor nehezebben tudunk megküzdeni a vírusokkal” – tette hozzá.

A multivitamin-készítmények piaca évről évre bővül

Az is tévhit, hogyha ősszel elkezdjük marékszámra tömni magunkba a vitamin-készítményeket, akkor „fel tudjuk erősíteni a szervezetünket” annyira, hogy ne kapjunk el olyan szezonális vírusfertőzéseket, mint a nátha, a Covid-19 vagy az influenza. A vitaminpótlásra ajánlott készítmények ugyanis önmagukban alkalmatlanok arra, hogy különféle betegségeket előzzenek meg, vagy már meglévő betegségeket gyógyítsunk velük – és ez rákbetegségekre és a különféle szív- és érrendszeri megbetegedésekre is igaz.

A folyamatos vitaminszedéssel hozzájárulhatunk immunrendszerünk kiegyensúlyozott működéséhez, amivel csökken annak kockázata, hogy egy-egy vírusfertőzés ledönt bennünket a lábunkról.

„A vitaminok olyanok, mint az üzemanyag. Kell, mert enélkül nem megy az autó, de ha folyamatosan száz litert tankolunk az 50 literes benzintartályba, attól nem fog az autó jobban menni. A vitamin-készítmények arra alkalmasak, hogy támogassák a szervezet normális működését, de az optimálisnál jobban akkor sem fog működni az immunrendszerünk, ha a szükségesnél több vitamint szedünk be. Nem lehet ezekből előre feltankolni” – magyarázta Csupor. Különösen a vízoldékony vitaminokból, mint a B-, vagy C-vitamin nem lehet betárazni, mert nem raktározódnak el: gyorsan kiürülnek a szervezetből, ezért rendszeresen pótolni kell ezeket.

Nem mindegy, hogy mit szedünk: olcsó húsnak híg a leve?

Multivitamin és multivitamin között is van különbség: az összetevők minősége és mennyisége gyártótól függően változhat. De hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy ezek megbízható forrásból származnak-e? Garanciát jelenthet-e az, ha egy jónevű gyógyszergyártó vállalat termékét választjuk?

Csupor Dezső szerint a nem étrend-kiegészítőként, hanem gyógyszerként árult multivitaminok jellemzően megbízható minőségűek, ezeket ugyanis olyan körülmények között gyártják, mint bármilyen más gyógyszert, emellett a kész termékeket laboratóriumban is folyamatosan ellenőrzik. Mint mondta, egy jónevű, régóta piacon levő gyártó termékeivel kisebb eséllyel járhatunk rosszul, mint az ismeretlen gyártótól származó, vitatható eredetű készítményekkel, mert előbbiek nem szívesen veszélyeztetik a piaci hírnevüket és gondosan felépített brandjüket azzal, hogy minőségileg kifogásolható készítményeket hoznak forgalomba.

Az étrend-kiegészítők piacán viszont nagy lehet a szórás, mert ezek nem esnek át hatósági minőségellenőrzésen. „A végtermék minősége sok esetben a gyártó lelkiismeretességén és tisztességén múlik, azon, hogy bizonyítottan jó minőségű, biztonságosan szedhető alapanyagokat vásárol-e, valamint hogy bevizsgáltatja-e ezeket, mielőtt beleteszi a termékébe. Ez egyébként egy heterogén termékcsoport, nehéz megmondani, melyik igazán jó közülük” – hívta fel a figyelmet az egyik legfőbb problémára a gyógyszerész. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a végtermékek ára sokszor nincs összefüggésben azok minőségével. A multivitamin-készítmények alapanyagai alapvetően olcsók, de nem mindegy, hogy a gyártók hogyan pozicionálják termékeiket és milyen árat szabnak nekik.

Egy folyamatosan és dinamikusan bővülő piac

A Business Research Company multivitamin-készítmények globális piacára kiterjedő kutatása szerint az ezen termékek eladásából származó összbevétel a következő években is dinamikusan növekedni fog: az indiai székhelyű piackutató cég a 2024-es 28,5 milliárd dollár után 2025-re 30,2 milliárd dolláros bevételt prognosztizál, 6,2 százalékos összetett éves növekedési rátával.