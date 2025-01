Hirtelen nagyon aggódni kezdett a Rákosrendező miatt Szentkirályi Alexandra

Problémának nevezte azt is, hogy úgy vitatkoztak a képviselők a közgyűlés ülésén, hogy nem olvasták el az anyagokat.

Kapcsolódó cikk Bekövetkezett: most kaszálták el a Mini-Dubajt? Azért a végéig még biztosan sok jogászkodás következik, de a Fővárosi Közgyűlés megtette az első lépést: a fideszesek kivételével mindenki megszavazta, hogy gyakorolják az elővásárlási jogot Rákosrendezőn.

A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a főváros szempontjából gigantikusan sok pénznek nevezte a rákosrendezői telek árát. Arra a felvetésre, hogy egyértelműen megszületett a Magyar-Karácsony-Gyurcsány-paktum és pénz áll mögötte, azt válaszolta: mást nem nagyon tud emögött az egyöntetű kiállás mögött látni, és ebbe Vitézy Dávidot is bele kell érteni.

Rámutatott: a baloldali formációk már részben eddig is kaptak pénzt Amerikából politikai tevékenységre, ott azonban most új világ van és a globalista pénzcsapok el fognak záródni. Keresik, hogy a 2026-os kampányban ki lesz a finanszírozójuk, és ezt találták meg a Wallis-cégcsoport körül – mondta, megjegyezve: már 2023-ban készült pályázatuk, látványtervük erre a területre.

A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint ugyanazok a körök, amelyek már egyszer a városháza eladása kapcsán is megjelentek, most erre a területre szeretnék rátenni a kezüket.

Kitért arra is, hogy érdemi beruházás valósulna meg Rákosrendezőn, aminek lenne közlekedésfejlesztési vonzata is: a reptéri vasút megépülése, a vasútállomás felújítása, a kisföldalatti meghosszabbítása.

Szentkirályi Alexandra szerint az egész ügy nagyon zavaros és „nagyon bűzlik”, az elmúlt hónapokban folyamatosan azzal ütöttek vissza bármilyen elképzelést – legyen szó külvárosi útfelújításról, hajléktalanellátás-fejlesztésről, P+R parkolóépítésről –, hogy a fővárosnak arra nincs pénze, majd most hirtelen több tízmilliárdot találnak erre a célra.

A frakcióvezető a Fővárosi Közgyűlés előző napi döntése után, miszerint a fővárosi önkormányzat érvényesíteni kívánja a rákosrendezői területre vonatkozó elővásárlási jogát a BKM Budapesti Közművek Zrt.-n keresztül, azt mondta: több mint 50 milliárd forint plusz áfa a vételár, ezután akár 20-40 milliárd forintra is szükség lehet, hogy a területet rekultiválják.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!