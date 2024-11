A Rogán név még mindig erős brand

Rogán Antal és Gaál Antal korábbi MDF-es országgyűlési képviselő lánya, Cecília 2006 őszén ismerkedett meg egymással. Amikor egy évvel később összeházasodtak, az ifjú ara a vezetékneve elé odabiggyesztette a férjéét – ahogy ez számtalan esetben szokás. Az már kevésbé, ami a 2020-ban bekövetkezett válásuk után történt.

No nem az, hogy Cecília még egy ideig Rogán-Gaál néven szerepelt, nemcsak a közösségi médiában, hanem a céges dokumentumokban, hiszen mondhatnánk azt is, hogy az adminisztratív malmok lassan őrölnek. Így csak 2020 augusztusában került le a Rogán előtag Gaál Cecília neve elejéről. Amiatt, hogy újra férjhez ment, Szendrei Dániel teniszezőhöz. A cégbíróság mintegy három héttel az újabb igen kimondása előtt, július 2-án jegyezte be mindkét vállalkozásnál, hogy az üzletasszony újra Gaál Cecília Ágnes néven működik tovább.

Csak a Rogán és a Cecília a biztos

Fotó: Nakama

S ezután jött az egyik csavar. Mint azt lapunk elsőként észrevette, a cégbíróság alig két és fél hónappal később, szeptember 14-én a Top News-nál és a Nakama & Partnersnél is azt jegyezte be, hogy a propagandaminisztertől való válása után csaknem tíz hónappal ismét Rogán-Gaál Cecília Ágnes néven fut tovább. Akkor még azt hittük, adminisztratív hiba történhetett, hiszen még ugyanaznap, vagyis szeptember 14-én a cégbíróság ismét a Gaál Cecília Ágnes nevet jegyezte be.

Ám ezt követően jött a második csavar: egy héttel később, szeptember 21-én megint változás történt, Cecília vezetékneve előtt ismét megjelent a Rogán név.

Ez volt a helyzet több mint négy éven át – egészen idén október 14-éig. Akkor ugyanis Orbán Viktor kabinetfőnökének exe ismét átkeresztelkedett. Ahogy a 444.hu kiszúrta, ezentúl Rogán-Szendrei Cecíliaként szerepel majd.

Hogy meddig, azt nem tudni, mindenesetre ismét bebizonyosodott, ha máshol nem, az üzleti életben vagy egy közbeszerzés elnyerésében jó brand a Rogán.